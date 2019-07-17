На межі з ОРДЛО затримали двох представників окупантів

Нацгвардійці затримали в районі проведення операції Об’єднаних сил громадян, які причетні до незаконних збройних формувань.

Про це інформує у середу штаб ООС у Facebook.

Зокрема зазначається, що 15 липня під час перетину блокпосту була затримана мешканка окупованого Луганська - громадянка С., яка при перевірці документів виявилась причетною до незаконного збройного формування "Мир Луганщини".

Цього ж дня, було виявлено та затримано пасажира рейсового автобуса, який прямував маршрутом "Маріуполь-Донецьк", мешканця Іловайська – громадянина З., який в результаті перевірки у пошуковій базі Національної поліції виявився причетним до діяльності незаконних збройних формувань так званої "ДНР".

16 липня при спробі перетину блокпосту військовослужбовці запросили до перевірки документів на ситуаційному модулі громадянина Грузії. З'ясувалось, що чоловік перебуває на території України незаконно.

Вказано, що цих осіб передали до правоохоронних органів.