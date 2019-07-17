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На границе с ОРДЛО задержали двух представителей оккупантов

Среда, 17 июля 2019, 13:08

Нацгвардейцы задержали в районе проведения операции Объединенных сил граждан, причастных к незаконным вооруженным формированиям.

Об этом сообщает в среду штаб ООС в Facebook.

В частности отмечается, что 15 июля во время пересечения блокпоста была задержана жительница оккупированного Луганска - гражданка С., которая при проверке документов оказалась причастной к незаконному вооруженному формированию "Мир Луганщины".

В этот же день, был адержан пассажир рейсового автобуса, следовавшего по маршруту "Мариуполь-Донецк", житель Иловайска - гражданин С., который в результате проверки в поисковой базе Национальной полиции оказался причастным к деятельности незаконного вооруженного формирования так называемой "ДНР".

16 июля при попытке пересечения блокпоста военнослужащие пригласили для проверки документов на ситуационном модуле гражданина Грузии. Выяснилось, что мужчина находится на территории Украины незаконно.

Указано, что эти лица переданы правоохранительным органам.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООСДонбасстерроризм
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