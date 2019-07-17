СБУ взялася за металургійного гіганта, якого критикував Зеленський

Співробітники Служби безпеки викрили у Кривому Розі посадовців гірничо-металургійного комбінату "ArcelorMittal Кривий Ріг" на діяльності, що призводить до забруднення навколишнього середовища.

Про це, не називаючи ПАТ, повідомляє СБУ, однак, за даними УП, йдеться про "ArcelorMittal Кривий Ріг".

"Представники приватного промислового підприємства порушували норми екологічної безпеки на виробництві", - попередньо встановили в СБУ.

Також підприємці систематично не допускали на територію об’єкта працівників Державної екологічної інспекції, які мали вимірювати рівень токсичних викидів у повітря.

"Така протиправна діяльність посадовців підприємства може загрожувати екологічній ситуації в місті та безпеці його мешканців", - додали у відомстві.

У зв’язку з цим, слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за ст. 441 ККУ (екоцид).

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