Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ взялася за металургійного гіганта, якого критикував Зеленський

Середа, 17 липня 2019, 13:23
СБУ взялася за металургійного гіганта, якого критикував Зеленський

Співробітники Служби безпеки викрили у Кривому Розі посадовців гірничо-металургійного комбінату "ArcelorMittal Кривий Ріг" на діяльності, що призводить до забруднення навколишнього середовища.

Про це, не називаючи ПАТ, повідомляє СБУ, однак, за даними УП, йдеться про "ArcelorMittal Кривий Ріг".

"Представники приватного промислового підприємства порушували норми екологічної безпеки на виробництві", - попередньо встановили в СБУ.

Також підприємці систематично не допускали на територію об’єкта працівників Державної екологічної інспекції, які мали вимірювати рівень токсичних викидів у повітря.

"Така протиправна діяльність посадовців підприємства може загрожувати екологічній ситуації в місті та безпеці його мешканців", - додали у відомстві.

У зв’язку з цим, слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за ст. 441 ККУ (екоцид).

Нагадаємо: 

  • 12 липня президент Володимир Зеленський розкритикував криворізький гірничо-металургійний комбінат "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання вчасно зобов'язань щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні.
  • У відповідь на критику представник "АрселорМіттал" сказав, що компанія здійснює кроки для поліпшення екологічної ситуації й у найближчі 5 років "планується інвестувати значні суми у виробництво, що також стане внеском у природоохоронні заходи".
  • Представник комбінату запросив Зеленського відвідати підприємство, а той відповів, що готовий відвідати "АрселорМіттал" після виконання підприємством всіх зобов'язань.

Українська правда
Теми: СБУЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
СБУ
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
Останні новини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
Усі новини...
Реклама: