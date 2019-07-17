СБУ взялася за металургійного гіганта, якого критикував Зеленський

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Середа, 17 липня 2019, 13:23

Співробітники Служби безпеки викрили у Кривому Розі посадовців гірничо-металургійного комбінату "ArcelorMittal Кривий Ріг" на діяльності, що призводить до забруднення навколишнього середовища.

Про це, не називаючи ПАТ, повідомляє СБУ, однак, за даними УП, йдеться про "ArcelorMittal Кривий Ріг".

"Представники приватного промислового підприємства порушували норми екологічної безпеки на виробництві", - попередньо встановили в СБУ.

Також підприємці систематично не допускали на територію об’єкта працівників Державної екологічної інспекції, які мали вимірювати рівень токсичних викидів у повітря.

"Така протиправна діяльність посадовців підприємства може загрожувати екологічній ситуації в місті та безпеці його мешканців", - додали у відомстві.

У зв’язку з цим, слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за ст. 441 ККУ (екоцид).

Нагадаємо: 

  • 12 липня президент Володимир Зеленський розкритикував криворізький гірничо-металургійний комбінат "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання вчасно зобов'язань щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні.
  • У відповідь на критику представник "АрселорМіттал" сказав, що компанія здійснює кроки для поліпшення екологічної ситуації й у найближчі 5 років "планується інвестувати значні суми у виробництво, що також стане внеском у природоохоронні заходи".
  • Представник комбінату запросив Зеленського відвідати підприємство, а той відповів, що готовий відвідати "АрселорМіттал" після виконання підприємством всіх зобов'язань.

Українська правда

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Теми: СБУ Зеленський


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