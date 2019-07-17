СБУ взялась за металлургического гиганта, которого критиковал Зеленский

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Среда, 17 июля 2019, 13:23

Сотрудники Службы безопасности разоблачили в Кривом Роге должностных лиц горно-металлургического комбината "ArcelorMittal Кривой Рог" на противоправной деятельности по загрязнению окружающей среды.

Об этом, не называя ПАО, сообщает СБУ, однако, по данным УП, речь идет о "ArcelorMittal Кривой Рог".

"Представители частного промышленного предприятия нарушали нормы экологической безопасности на производстве", - предварительно установили в СБУ.

Также предприниматели систематически не допускали на территорию объекта работников Государственной экологической инспекции, которые должны измерять уровень токсичных выбросов в атмосферу.

"Такая противоправная деятельность должностных лиц предприятия может угрожать экологической ситуации в городе и безопасности его жителей", - добавили в ведомстве.

В связи с этим, следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по ст. 441 УК (экоцид).

Напомним:

  • 12 июля президент Владимир Зеленский раскритиковал криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в срок обязательств по улучшению экологической ситуации в регионе.
  • В ответ на критику представитель "АрселорМиттал" сказал, что компания предпринимает шаги для улучшения экологической ситуации и в ближайшие 5 лет "планируется инвестировать значительные суммы в производство, что также станет вкладом в природоохранные мероприятия".
  • Представитель комбината пригласил Зеленского посетить предприятие, а тот ответил, что готов посетить "АрселорМиттал" после выполнения предприятием всех обязательств.

Украинская правда

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Темы: СБУ Зеленский


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