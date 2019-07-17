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Між Гройсманом і партією Порошенка спалахнув конфлікт

Середа, 17 липня 2019, 16:51
Між Гройсманом і партією Порошенка спалахнув конфлікт

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що партія Петра Порошенка будує свою політичну кампанію на брехні, у "Європейській солідарності" відповіли, що очільник уряду сам маніпулює соціологічними даними і розпорошує голоси на користь "п'ятої колони".

Відповідну заяву Гройсман опублікував у Facebook.

За його словами, в останні тижні запущена цілеспрямована брудна політтехнологічна гра, яка заполонила ЗМІ та соціальні мережі. 

"Її суть така: "Не голосуйте за демократичні партії, бо вони – непрохідні, а голосуйте лише за одну партію – Петра Порошенка". Це намагання задурити людям голову і видати зовсім іншу реальність", - заявив Гройсман.

Він зазначив, що ця маніпуляція полягає в тому, що є різні соціологічні дослідження, які по-різному визначають, хто долає прохідний бар’єр у Раду.

"Врешті-решт, це вирішувати не окремим політичним діячам, які будують свою політичну кампанію на брехні, а українським громадянам, які мають вільно прийти проголосувати, за кого вони хочуть. Не треба вводити людей в оману", - сказав прем'єр.

Він зазначив, що в інтернеті є десятки акаунтів, які фінансуються з різних неполітичних джерел і, на його думку, це може бути фінансування поза межами виборчих фондів.

Гройсман додав, що розраховує на юридичну підтримку правоохоронних органів у цьому питанні.

У свою чергу в партії "Європейська солідарність" заявили, що протягом усієї виборчої кампанії політсила поводилася максимально коректно по відношенню до партії Гройсмана, як і до всіх учасників перегонів з демократичного табору.

"Ми ніколи не реагували на агресивні випади Володимира Гройсмана на адресу команди, якій він цілком і повністю зобов’язаний своїм кар’єрним ростом", - сказано в заяві прес-служби.

"Кілька років тому його критика могла б виглядати як сміливість. Але тепер, коли лунає в спину, свідчить про зовсім інші риси характеру. Очевидно, ці риси зрозумілі і виборцям", - додал ив "ЄС".

У партії зазначили, що дані про те, що партія Гройсмана не долає 5% прохідний бар'єр до парламенту є у різних соціологічних центрів.

"Головне, щоби, обманюючи виборців, Володимир Борисович і сам не обманувся з фейковими дослідженнями, які малюють йому недосяжний поріг", - додали у прес-службі політсили.

У "ЄС" вважають, що партія Гройсмана належить до кола тих політичних партій, які "розпорошують голоси проєвропейськи орієнтованих виборців і збільшують бонус для п’ятої колони".

"На початку кампанії Гройсман сам відхилив пропозицію діяти спільно на фоні тих нових викликів, які постали перед країною", - підкреслили у партії Порошенка.

Там додали, що за кілька днів їх розсудять виборці, а погрози Гройсмана на адресу "одного із лідерів перегонів" будуть розглядати як грубе застосування адміністративного ресурсу.

Нагадаємо:

  • 21 липня відбудуться дострокові парламентські вибори.
  • Згідно з даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 3 по 13 липня, за партію "Європейська Солідарність" проголосували би 7,9% опитаних українців, які визначилися з вибором, а за "Українську стратегію Гройсмана" - 1,3%.
  • Опитування, проведене  "Центром Разумкова" з 5 по 11 липня показало, за партію "Європейська Солідарність" проголосували би 8,3% виборців, а "Українську стратегію Гройсмана" - 2,0%.

Українська правда

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Теми: Гройсманпрем'єрПорошенкоЄвропейська солідарністьвибори
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