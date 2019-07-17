Между Гройсманом и партией Порошенко вспыхнул конфликт

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Среда, 17 июля 2019, 16:51

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что партия Петра Порошенко строит свою политическую кампанию на лжи, в "Европейской солидарности" ответили, что глава правительства сам манипулирует социологическими данными и распыляет голоса в пользу "пятой колонны".

Соответствующее заявление Гройсман опубликовал в Facebook.

По его словам, в последние недели запущена целенаправленная грязная политтехнологическая игра, которая заполонила СМИ и социальные сети.

"Ее суть такова: "Не голосуйте за демократические партии, потому что они - непроходимые, а голосуйте только за одну партию - Петра Порошенко". Это попытка заморочить людям голову и выдать совершенно другую реальность", - заявил Гройсман.

Он отметил, что эта манипуляция заключается в том, что есть разные социологические исследования, которые по-разному определяют, кто преодолевает проходной барьер в Раду.

"В конце концов, это решать не отдельным политическим деятелям, которые строят свою политическую кампанию на лжи, а украинским гражданам, которые свободно могут прийти проголосовать, за кого они хотят. Не надо вводить людей в заблуждение", - сказал премьер.

Он отметил, что в интернете есть десятки аккаунтов, которые финансируются из различных неполитических источников и, по его мнению, это может быть финансирование вне избирательных фондов.

Гройсман добавил, что рассчитывает на юридическую поддержку правоохранительных органов в этом вопросе.

В свою очередь в партии "Европейская солидарность" заявили, что в течение всей избирательной кампании политсила вела себя максимально корректно по отношению к партии Гройсмана, как и ко всем участникам гонки из демократического лагеря.

"Мы никогда не реагировали на агрессивные выпады Владимира Гройсмана в адрес команды, которой он целиком и полностью обязан своим карьерным ростом", - говорится в заявлении пресс-службы.

"Несколько лет назад его критика могла бы выглядеть как смелость. Но теперь, когда раздается в спину, свидетельствует о совершенно иных чертах характера. Очевидно, эти черты понятны и избирателям", - добавил в "ЕС".

В партии отметили, что данные о том, что партия Гройсмана не преодолевает 5% проходной барьер в парламент есть у различных социологических центров.

"Главное, чтобы, обманывая избирателей, Владимир Борисович и сам не обманулся с фейковыми исследованиями, которые рисуют ему недостижимый порог", - добавили в пресс-службе политсилы.

В "ЕС" считают, что партия Гройсмана относится к числу тех политических партий, которые "распыляют голоса проевропейски ориентированных избирателей и увеличивают бонус для пятой колонны".

"В начале кампании Гройсман сам отклонил предложение действовать совместно на фоне тех новых вызовов, стоящих перед страной", - подчеркнули в партии Порошенко.

Там добавили, что через несколько дней их рассудят избиратели, а угрозы Гройсмана в адрес "одного из лидеров гонки" будут рассматривать как грубое применение административного ресурса.

Напомним:

  • 21 июля состоятся досрочные парламентские выборы.
  • Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 3 по 13 июля, за партию "Европейская Солидарность" проголосовали бы 7,9% опрошенных украинцев, которые определились с выбором, а за "Украинскую стратегию Гройсмана" - 1,3%.
  • Опрос, проведенный "Центром Разумкова" с 5 по 11 июля показал, что за партию "Европейская Солидарность" проголосовали бы 8,3% избирателей, а за "Украинскую стратегию Гройсмана" - 2,0%.

Украинская правда

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Темы: Гройсман премьер Порошенко Европейская солидарность виборы


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