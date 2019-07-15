Тиждень до виборів: рейтинг "Голосу" росте, "ЄС" і "Батьківщина" втрачають підтримку

Чергове опитування українців показало, що 5% бар'єр на виборах у Верховну Раду долають п'ять партій, а ще дві - близькі до проходу в парламент.

Про це свідчать результати опитування, проведеного "Центром Разумкова" з 5 по 11 липня.

Зазначається, що найбільшу підтримку серед українців має партія "Слуга народу", за яку готові віддати свої голоси 41,5% опитаних українців, які визначилися з вибором і братимуть участь у голосуванні.

За партію "Опозиційна платформа – за життя" мають намір проголосувати 12,5%, за партію "Голос" – 8,8%, за партію "Європейська Солідарність" – 8,3%, за Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 7,0%, за партію "Сила і честь" – 4,6%.

За "Опозиційний блок" готові проголосувати 3,8% респондентів, за Всеукраїнське об’єднання "Свобода" – 2,5%, за Радикальну партію Олега Ляшка – 2,4%, за партію "Українська стратегія Гройсмана" – 2,0%, за партію "Громадянська позиція" – 1,8%, за партію "Об’єднання "Самопоміч" – 1,4%, за "Партію Шарія" – 1,2%.

таблиця Центру Разумкова

Кожну з інших партій мають намір підтримати менше 1% виборців.

За даними Центру, на час проведення опитування 13,7% респондентів ще не визначилися, за кого голосуватимуть.

Повідомляється, що було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.

Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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