Тиждень до виборів: рейтинг "Голосу" росте, "ЄС" і "Батьківщина" втрачають підтримку
Чергове опитування українців показало, що 5% бар'єр на виборах у Верховну Раду долають п'ять партій, а ще дві - близькі до проходу в парламент.
Про це свідчать результати опитування, проведеного "Центром Разумкова" з 5 по 11 липня.
Зазначається, що найбільшу підтримку серед українців має партія "Слуга народу", за яку готові віддати свої голоси 41,5% опитаних українців, які визначилися з вибором і братимуть участь у голосуванні.
За партію "Опозиційна платформа – за життя" мають намір проголосувати 12,5%, за партію "Голос" – 8,8%, за партію "Європейська Солідарність" – 8,3%, за Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 7,0%, за партію "Сила і честь" – 4,6%.
За "Опозиційний блок" готові проголосувати 3,8% респондентів, за Всеукраїнське об’єднання "Свобода" – 2,5%, за Радикальну партію Олега Ляшка – 2,4%, за партію "Українська стратегія Гройсмана" – 2,0%, за партію "Громадянська позиція" – 1,8%, за партію "Об’єднання "Самопоміч" – 1,4%, за "Партію Шарія" – 1,2%.
Кожну з інших партій мають намір підтримати менше 1% виборців.
За даними Центру, на час проведення опитування 13,7% респондентів ще не визначилися, за кого голосуватимуть.
Повідомляється, що було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.
Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі.
Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
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Нагадаємо:
- Згідно з дослідженням Центру Разумкова, проведеного з 13 по 20 червня, серед тих, хто піде на вибори і визначився з вибором, 42,7% українців готові були проголосувати за "Слугу народу", 10,5% хочуть підтримати "Опозиційну платформу - За життя", 10,2% - за "Батьківщину", 9,8% - за "Європейську солідарність" Петра Порошенка і 6,4% хочуть бачити в парламенті партію "Голос" Святослава Вакарчука.
- Дослідження соціологічної групи "Рейтинг" з 6 по 10 липня, показувало, що "Слугу народу" готові підтримати 47% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.
- Партія "Опозиційна платформа – За життя" (11,6%), партія "Європейська Солідарність" (8,2%), партія "Голос" (6,6%) та "Батьківщина" (6,4%).
- Раніше Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати опитування, проведеного з 25 червня по 7 липня: "Слуга народу" – 48,5%, "Опозиційна платформа – За Життя" – 14,1%, "Європейська Солідарність" – 9,2%, "Батьківщина" – 6,2%, "Голос" – 4,4%.
- Дострокові парламентські вибори пройдуть 21 липня.