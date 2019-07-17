На ЧАЕС почали переробляти радіоактивні відходи

Джерело: Державне агентство з управління зоною відчуження у Facebook

У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції почали переробляти рідкі радіоактивні відходи.

Деталі: Внаслідок переробки рідкі відходи перетворюються на тверді і стають безпечнішими.

Після радіаційного контролю та перевірки на відповідність критеріям прийому на захоронення упаковки з твердими відходами потрапляють у спеціально обладнане приповерхневе сховище твердих радіоактивних відходів.

"За перший тиждень роботи заводу було успішно перероблено 2755 кг рідких радіоактивних відходів (кубового залишку)", – ідеться у повідомленні.

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