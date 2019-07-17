На ЧАЕС почали переробляти радіоактивні відходи
Джерело: Державне агентство з управління зоною відчуження у Facebook
У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції почали переробляти рідкі радіоактивні відходи.
Деталі: Внаслідок переробки рідкі відходи перетворюються на тверді і стають безпечнішими.
Після радіаційного контролю та перевірки на відповідність критеріям прийому на захоронення упаковки з твердими відходами потрапляють у спеціально обладнане приповерхневе сховище твердих радіоактивних відходів.
"За перший тиждень роботи заводу було успішно перероблено 2755 кг рідких радіоактивних відходів (кубового залишку)", – ідеться у повідомленні.
Історія питання:
- Проект заводу з переробки рідких радіоактивних відходів затвердив Кабмін у 2001 році та фінансувався за рахунок Держбюджету та Рахунку ядерної безпеки. У 2014 році його побудували і провели комплексні випробування.
- Проте того ж року завод не ввели в експлуатацію. Потрібно було привести завод у відповідність із новими будівельними нормами. Так, за 5 років реконструювали систему протипожежного захисту, захисту від блискавок, утеплили зовнішні стіни.
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