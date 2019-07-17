На ЧАЕС почали переробляти радіоактивні відходи

10993 перегляди
Середа, 17 липня 2019, 22:46

Джерело: Державне агентство з управління зоною відчуження у Facebook

У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції почали переробляти рідкі радіоактивні відходи.

Деталі: Внаслідок переробки рідкі відходи перетворюються на тверді і стають безпечнішими.

Після радіаційного контролю та перевірки на відповідність критеріям прийому на захоронення упаковки з твердими відходами потрапляють у спеціально обладнане приповерхневе сховище твердих радіоактивних відходів.

"За перший тиждень роботи заводу було успішно перероблено 2755 кг рідких радіоактивних відходів (кубового залишку)", – ідеться у повідомленні.

 
 
 

Історія питання:

  • Проект заводу з переробки рідких радіоактивних відходів затвердив Кабмін у 2001 році та фінансувався за рахунок Держбюджету та Рахунку ядерної безпеки. У 2014 році його побудували і провели комплексні випробування.
  • Проте того ж року завод не ввели в експлуатацію. Потрібно було привести завод у відповідність із новими будівельними нормами. Так, за 5 років реконструювали систему протипожежного захисту, захисту від блискавок, утеплили зовнішні стіни.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Чорнобиль


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Економічні новини 10 липня: арка над ЧАЕС, найприбутковіший поїзд 10 липня 2019, 23:47
Зеленський обіцяє створити у Чорнобилі "зелений коридор" 10 липня 2019, 15:13
Зеленський поїде в Чорнобиль: жоден турист не постраждає 9 липня 2019, 15:50
Усі новини
Головні новини
Кандидату у нардепи від "Свободи" у Рівному підпалили авто
ООС: за минулу добу загинув один воїн, двоє поранені
В Конгрес США внесли законопроект про нові санкції щодо Росії
В ОП відповіли Пєскову: звільнімо Вишинського і Сенцова одночасно
Усі новини
соціум

7 правил відвідування новонародженого

соціум

Про незвичні походи у гори, що здійснюють мрії

думка

Поширені звички, що передчасно старять людину