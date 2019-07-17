На ЧАЭС начали перерабатывать радиоактивные отходы
Среда, 17 июля 2019, 22:46
Источник: Госагентство по управлению зоной отчуждения в Facebook
В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции начали перерабатывать жидкие радиоактивные отходы.
Детали: В результате переработки жидкие отходы превращаются в твердые и становятся безопасными.
После радиационного контроля и проверки на соответствие критериям приема на захоронение упаковки с твердыми отходами попадают в специально оборудованное приповерхностное хранилище твердых радиоактивных отходов.
"За первую неделю работы завода успешно переработано 2755 кг жидких радиоактивных отходов (кубового остатка)", - говорится в сообщении.
История вопроса:
- Проект завода по переработке жидких радиоактивных отходов утвердил Кабмин в 2001 году и финансировался за счет Госбюджета и Счета ядерной безопасности. В 2014 году завод был построен, на нем провели комплексные испытания.
- Однако введен в эксплуатацию в том же году не был. Следовало еще привести завод в соответствие с новыми строительными нормами. Так, за 5 лет реконструировали систему противопожарной защиты, защиты от молний, утеплили внешние стены.
Украинская правда