На ЧАЭС начали перерабатывать радиоактивные отходы

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Среда, 17 июля 2019, 22:46

Источник: Госагентство по управлению зоной отчуждения в Facebook

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции начали перерабатывать жидкие радиоактивные отходы.

Детали: В результате переработки жидкие отходы превращаются в твердые и становятся безопасными.

После радиационного контроля и проверки на соответствие критериям приема на захоронение упаковки с твердыми отходами попадают в специально оборудованное приповерхностное хранилище твердых радиоактивных отходов.

"За первую неделю работы завода успешно переработано 2755 кг жидких радиоактивных отходов (кубового остатка)", - говорится в сообщении.

 
 
 

История вопроса:

Проект завода по переработке жидких радиоактивных отходов утвердил Кабмин в 2001 году и финансировался за счет Госбюджета и Счета ядерной безопасности. В 2014 году завод был построен, на нем провели комплексные испытания.

Однако введен в эксплуатацию в том же году не был. Следовало еще привести завод в соответствие с новыми строительными нормами. Так, за 5 лет реконструировали систему противопожарной защиты, защиты от молний, ​​утеплили внешние стены.

Украинская правда

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Темы: Чернобыль


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