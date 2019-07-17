На ЧАЭС начали перерабатывать радиоактивные отходы

Источник: Госагентство по управлению зоной отчуждения в Facebook

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции начали перерабатывать жидкие радиоактивные отходы.

Детали: В результате переработки жидкие отходы превращаются в твердые и становятся безопасными.

После радиационного контроля и проверки на соответствие критериям приема на захоронение упаковки с твердыми отходами попадают в специально оборудованное приповерхностное хранилище твердых радиоактивных отходов.

"За первую неделю работы завода успешно переработано 2755 кг жидких радиоактивных отходов (кубового остатка)", - говорится в сообщении.

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