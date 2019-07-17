Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На ЧАЭС начали перерабатывать радиоактивные отходы

Среда, 17 июля 2019, 22:46

Источник: Госагентство по управлению зоной отчуждения в Facebook

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции начали перерабатывать жидкие радиоактивные отходы.

Детали: В результате переработки жидкие отходы превращаются в твердые и становятся безопасными.

После радиационного контроля и проверки на соответствие критериям приема на захоронение упаковки с твердыми отходами попадают в специально оборудованное приповерхностное хранилище твердых радиоактивных отходов.

"За первую неделю работы завода успешно переработано 2755 кг жидких радиоактивных отходов (кубового остатка)", - говорится в сообщении.

 
 
 

История вопроса:

  • Проект завода по переработке жидких радиоактивных отходов утвердил Кабмин в 2001 году и финансировался за счет Госбюджета и Счета ядерной безопасности. В 2014 году завод был построен, на нем провели комплексные испытания.
  • Однако введен в эксплуатацию в том же году не был. Следовало еще привести завод в соответствие с новыми строительными нормами. Так, за 5 лет реконструировали систему противопожарной защиты, защиты от молний, ​​утеплили внешние стены.

Украинская правда
Темы: Чернобыль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Чернобыль
В Чернобыльской зоне заметили новую птицу
Зеленский на годовщину аварии на ЧАЭС предостерег мир от ядерного шантажа РФ
Опасные оленьи рога: почему их запрещено собирать в Чернобыле
Последние новости
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
Все новости...
Реклама: