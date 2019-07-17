На ЧАЭС начали перерабатывать радиоактивные отходы

Источник: Госагентство по управлению зоной отчуждения в Facebook

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции начали перерабатывать жидкие радиоактивные отходы.

Детали: В результате переработки жидкие отходы превращаются в твердые и становятся безопасными.

После радиационного контроля и проверки на соответствие критериям приема на захоронение упаковки с твердыми отходами попадают в специально оборудованное приповерхностное хранилище твердых радиоактивных отходов.

"За первую неделю работы завода успешно переработано 2755 кг жидких радиоактивных отходов (кубового остатка)", - говорится в сообщении.

История вопроса:

Проект завода по переработке жидких радиоактивных отходов утвердил Кабмин в 2001 году и финансировался за счет Госбюджета и Счета ядерной безопасности. В 2014 году завод был построен, на нем провели комплексные испытания.

Однако введен в эксплуатацию в том же году не был. Следовало еще привести завод в соответствие с новыми строительными нормами. Так, за 5 лет реконструировали систему противопожарной защиты, защиты от молний, ​​утеплили внешние стены.