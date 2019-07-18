Війна на сході: 15 обстрілів за добу, втрат немає
Минулої доби збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. З них 1 раз із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- поблизу Миколаївки – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета;
- тричі біля Широкиного – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
- околиці Водяного – зі станкового протитанкового гранатомета;
- два рази в районі населеного пункту Павлопіль – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- двічі поблизу Богданівки – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- біля Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомета;
- неподалік Красногорівки – з великокаліберного кулемета;
- два рази в районі населеного пункту Піски – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні на околиці Катеринівки з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета.
В результаті ворожих обстрілів втрат з української сторони не зафіксовано. Як зазначається, на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 17 липня чотирьох окупантів поранено.
Від початку поточної доби, 18 липня, обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.