Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Война на востоке: 15 обстрелов за сутки, потерь нет

Четверг, 18 июля 2019, 07:39

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- вблизи Николаевки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- трижды у Широкиного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- окрестности Водяного - изстанкового противотанкового гранатомета;
- два раза в районе населенного пункта Павлополь - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды вблизи Богдановки - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета;
- неподалеку Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета;
- два раза в районе населенного пункта Пески - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны на окраине Катериновки из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В результате вражеских обстрелов потерь с украинской стороны не зафиксировано. Как отмечается, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям.

По данным разведки 17 июля четыре оккупанта получили ранения.

С начала текущих суток, 18 июля, обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Темы: ООСбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
Все новости...
Реклама: