Война на востоке: 15 обстрелов за сутки, потерь нет

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- вблизи Николаевки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

- трижды у Широкиного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- окрестности Водяного - изстанкового противотанкового гранатомета;

- два раза в районе населенного пункта Павлополь - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды вблизи Богдановки - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- у Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета;

- неподалеку Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета;

- два раза в районе населенного пункта Пески - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны на окраине Катериновки из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В результате вражеских обстрелов потерь с украинской стороны не зафиксировано. Как отмечается, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям.

По данным разведки 17 июля четыре оккупанта получили ранения.

С начала текущих суток, 18 июля, обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.