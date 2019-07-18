Три дні до виборів: з’явилося свіже опитування

Наступної неділі шанси потрапити у склад наступної Верховної Ради мають 5 партій на чолі зі пропрезидентською "Слугою народу", яка претендує на майже 50% голосів виборців.

Про це свідчать результати опитування соціальної групи "Рейтинг", проведеного 13-17 липня.

"Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 49,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями", - йдеться у результатах дослідження.

Також, наразі, долають прохідний бар’єр партія "Опозиційна платформа – За життя" (10,5%), партія "Європейська Солідарність" (7,7%), "Батьківщина" (6,9%) та партія "Голос" (5,9%).

З урахуванням похибки 2% шанси потрапити у Раду мають партії "Сила і честь", яку готові підтримати 3,8% і "Опозиційний блок" – 3,1%.

Рейтинг інших політичних сил – менше 3%.

При цьому майже 23% опитаних заявили, що не збираються йти на вибори або ж не визначилися з вибором.

Для дослідження 13-17 липня 2019 року було опитано 2500 респондентів віком від 18 років. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

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