Три дні до виборів: з’явилося свіже опитування

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Четвер, 18 липня 2019, 10:56
колаж УП

Наступної неділі шанси потрапити у склад наступної Верховної Ради мають 5 партій на чолі зі пропрезидентською "Слугою народу", яка претендує на майже 50% голосів виборців.

Про це свідчать результати опитування соціальної групи "Рейтинг", проведеного 13-17 липня.

"Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 49,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями", - йдеться у результатах дослідження.

Також, наразі, долають прохідний бар’єр партія "Опозиційна платформа – За життя" (10,5%), партія "Європейська Солідарність" (7,7%), "Батьківщина" (6,9%) та партія "Голос" (5,9%).

З урахуванням похибки 2% шанси потрапити у Раду мають партії "Сила і честь", яку готові підтримати 3,8% і "Опозиційний блок" – 3,1%.

 

Рейтинг інших політичних сил – менше 3%.

При цьому майже 23% опитаних заявили, що не збираються йти на вибори або ж не визначилися з вибором.

Для дослідження 13-17 липня 2019 року було опитано 2500 респондентів віком від 18 років. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

 

Нагадаємо:

  • Позачергові вибори до парламенту відбудуться 21 липня. Чергові мали відбутися 27 жовтня.
  • Приводом для дострокових виборів стала формальна відсутність коаліції. Основною ж причиною перевиборів у команді нового президента називали запит суспільства на зміни.
  • У порівнянні з опитуванням соцгрупи "Рейтинг" 6-10 липня позиції партій, які проходять у Раду, майже не змінилися. 
  • "Слугу народу" готові були підтримати 47% опитаних, "Опозиційну платформу – За життя" (11,6%), партію "Європейська Солідарність" (8,2%), партію "Голос" (6,6%), а "Батьківщину" (6,4%).

Українська правда

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Теми: опитування Верховна Рада соціологія Слуга народу


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