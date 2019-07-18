Три дня до выборов: появился свежий опрос

В следующее воскресенье шансы попасть в состав следующей Верховной Рады имеют 5 партий во главе с пропрезидентской "Слугой народа", которая претендует на почти 50% голосов избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социальной группы "Рейтинг", проведенного 13-17 июля.

"Лидером электоральных симпатий среди политических сил остается партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 49,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями", - говорится в результатах исследования.

Также, пока, преодолевают проходной барьер партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (10,5%), партия "Европейская Солидарность" (7,7%), "Батькивщина" (6,9%) и партия "Голос" (5,9%).

С учетом погрешности 2% шансы попасть в Раду есть у партии "Сила и честь", которую готовы поддержать 3,8% и "Оппозиционный блок" - 3,1%.

Рейтинг других политических сил - менее 3%.

При этом почти 23% опрошенных заявили, что не собираются идти на выборы или не определились с выбором.

Для исследования 13-17 июля 2019 года было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.

Напомним: