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Три дня до выборов: появился свежий опрос

Четверг, 18 июля 2019, 10:56
Три дня до выборов: появился свежий опрос
коллаж УП

В следующее воскресенье шансы попасть в состав следующей Верховной Рады имеют 5 партий во главе с пропрезидентской "Слугой народа", которая претендует на почти 50% голосов избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социальной группы "Рейтинг", проведенного 13-17 июля.

"Лидером электоральных симпатий среди политических сил остается партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 49,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями", - говорится в результатах исследования.

Также, пока, преодолевают проходной барьер партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (10,5%), партия "Европейская Солидарность" (7,7%), "Батькивщина" (6,9%) и партия "Голос" (5,9%).

С учетом погрешности 2% шансы попасть в Раду есть у партии "Сила и честь", которую готовы поддержать 3,8% и "Оппозиционный блок" - 3,1%. 

Рейтинг других политических сил - менее 3%.

 

При этом почти 23% опрошенных заявили, что не собираются идти на выборы или не определились с выбором.

Для исследования 13-17 июля 2019 года было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.

 

Напомним:

  • Внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля. Очередные должны были состояться 27 октября.
  • Предлогом для досрочных выборов стало формальное отсутствие коалиции. Основной же причиной перевыборов в команде нового президента называли запрос на изменения в обществе.
  • По сравнению с опросом соцгруппы "Рейтинг" 6-10 июля позиции партий, которые проходят в Раду, почти не изменились.
    "Слугу народа" готовы были поддержать 47% опрошенных, "Оппозиционную платформу - За жизнь" (11,6%), партию "Европейская Солидарность" (8,2%), партию "Голос" (6,6%), а "Батькивщину"(6,4%).

Украинская правда

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Темы: опросВерховная РадасоциологияСлуга народа
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