Три дня до выборов: появился свежий опрос
В следующее воскресенье шансы попасть в состав следующей Верховной Рады имеют 5 партий во главе с пропрезидентской "Слугой народа", которая претендует на почти 50% голосов избирателей.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социальной группы "Рейтинг", проведенного 13-17 июля.
"Лидером электоральных симпатий среди политических сил остается партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 49,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями", - говорится в результатах исследования.
Также, пока, преодолевают проходной барьер партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (10,5%), партия "Европейская Солидарность" (7,7%), "Батькивщина" (6,9%) и партия "Голос" (5,9%).
С учетом погрешности 2% шансы попасть в Раду есть у партии "Сила и честь", которую готовы поддержать 3,8% и "Оппозиционный блок" - 3,1%.
Рейтинг других политических сил - менее 3%.
При этом почти 23% опрошенных заявили, что не собираются идти на выборы или не определились с выбором.
Для исследования 13-17 июля 2019 года было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.
Напомним:
- Внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля. Очередные должны были состояться 27 октября.
- Предлогом для досрочных выборов стало формальное отсутствие коалиции. Основной же причиной перевыборов в команде нового президента называли запрос на изменения в обществе.
- По результатам июльского опроса КМИС, рейтинг пропрезидентской партии "Слуга народа" перед выборами в парламент растет и уже превышает 50%, в то время, как в других политсил количество сторонников уменьшается.
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