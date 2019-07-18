ЄБА поскаржилася Зеленському на постійні обшуки в експертному центрі МОЗ

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Четвер, 18 липня 2019, 11:05

Європейська бізнес асоціація заявляє, що правоохоронці чинять тиск на керівництво і співробітників ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я", і просить президента втрутитися у цю ситуацію.

Про це йдеться у відкритому листі ЄБА до президента Володимира Зеленського.

"Таке негативне явище, що блокує роботу ДЕЦ, яке характеризується необґрунтовано надмірною кількістю допитів впродовж дня, безліччю погроз керівництву і співробітникам ДЕЦ та їх родичам в телефонному режимі, які постійно здійснюють невідомі особи, штучним блокуванням діяльності ДЕЦ, триває вже більше, ніж 2 роки", - йдеться в повідомленні.

У ЄБА нагадали, що ДЕЦ – це експертний орган, який серед іншого проводить експертизи матеріалів клінічних досліджень та реєстрацію лікарських засобів.

"Безперебійна діяльність ДЕЦ та МОЗ... має стратегічне значення для національної безпеки держави, оскільки від безперешкодної роботи цих державних структур безпосередньо залежить забезпечення населення лікарськими засобами", - йдеться в листі.

В Асоціації додали, що останнім часом тиск з боку правоохоронців на МОЗ, ДЕЦ і суб’єктів галузі клінічних досліджень, посилився, попри те, що робота ДЕЦ стала значно прозорішою.

Усе це, на думку ЄБА, загрожує "поверненням до масштабної корупції та беззаконня" і підриває імідж України на міжнародній арені.

"Асоціація звертається до вас з проханням якнайшвидше звернути увагу на цю ситуацію. Сподіваємось на оперативне реагування і подальшу співпрацю", - йдеться в листі ЄБА до Зеленського.

Нагадаємо: 

  • 16 липня Міністерство охорони здоров’я заявило, що СБУ і ДБР прийшли в Державний експертний центр МОЗ, аби вручити підозру нинішньому директору Тетяні Думенко у "сфабрикованих кримінальних провадженнях".

Українська правда

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Теми: бізнес МОЗ Зеленський


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