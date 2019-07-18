ЕБА пожаловалась Зеленскому на постоянные обыски в экспертном центре МОЗ

Европейская бизнес ассоциация заявляет, что правоохранители оказывают давление на руководство и сотрудников ГП "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения", и просит президента вмешаться в эту ситуацию.

Об этом говорится в открытом письме ЕБА к президенту Владимиру Зеленскому.

"Такое негативное явление, которое блокирует работу ГЭЦ, характеризующееся необоснованно чрезмерным количеством допросов в течение дня, множеством угроз руководству и сотрудникам ГЭЦ и их родственникам в телефонном режиме, которые постоянно осуществляют неизвестные лица, искусственным блокированием деятельности ГЭЦ, продолжается уже более 2 лет", - говорится в сообщении.

В ЕБА напомнили, что ГЭЦ – это экспертный орган, который среди прочего проводит экспертизы материалов клинических исследований и регистрацию лекарственных средств.

"Бесперебойная деятельность ГЭЦ и Минздрава... имеет стратегическое значение для национальной безопасности государства, поскольку от беспрепятственной работы этих государственных структур напрямую зависит обеспечение населения лекарственными средствами", - говорится в письме.

В Ассоциации добавили, что в последнее время давление со стороны правоохранителей на Минздрав, ГЭЦ и субъекты отрасли клинических исследований, усилилось, несмотря на то, что работа ГЭЦ стала значительно прозрачнее.

Все это, по мнению ЕБА, грозит "возвращением к масштабной коррупции и беззаконию" и подрывает имидж Украины на международной арене.

"Ассоциация обращается к вам с просьбой как можно быстрее обратить внимание на эту ситуацию. Надеемся на оперативное реагирование и дальнейшее сотрудничество", - говорится в письме ЕБА к Зеленскому.

Напомним: