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СБУ зупинила операцію спецслужб РФ з втручання в українські вибори

Четвер, 18 липня 2019, 12:40

У Службі безпеки заявили, що спецслужби Росії намагалися дестабілізувати внутрішню ситуації в Україні та вплинути на хід та підготовку до позачергових парламентських виборів. 

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що з початку цього року за завданням представника спецслужб РФ мешканка Дніпра створила та здійснювала адміністрування спільнот у заборонених російських соцмережах. 

 
фото сбу

За даними відомства, за гроші жінка публікувала та розміщувала на ресурсах статті, які виправдовували збройну агресію РФ проти України та політику Кремля на міжнародній арені, незаконну анексію Криму, популяризували терористичні організації "Д/ЛНР".

У СБУ додали, що вона отримувала публікації у тому числі з російських пропагандистських ресурсів та сайтів бойовиків ОРДЛО.

 
фото сбу

"Після оголошення позачергових парламентських виборів адміністратор отримала із Ростова-на-Дону чергове завдання: створити в українському сегменті інтернет-мережі сайти з фейковою інформацією про політичні партії та кандидатів в нардепи", - йдеться у повідомленні.

 
фото сбу
 
фото сбу

"Ці деструктивні матеріали були спрямовані на дестабілізацію внутрішньої ситуації в Україні та зростання соціального напруження, інспірування ворожнечі між прихильниками різних політсил та маніпулятивного впливу на електоральні вподобання виборців", - додали у спецслужбі. 

 
фото сбу

Повідомляється, що серед матеріалів, що розповсюджувались у цих групах, містилися публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади. 

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 109 Кримінального Кодексу України та проведено обшук за місцем проживання жінки.

Зазначається, що правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, які містять докази її протиправної діяльності. 

Нагадаємо:

  • 16 липня в.о. голови Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що наразі втручання Росії у парламентські вибори в Україні не зафіксовано.
  • Напередодні президентських виборів СБУ та інші правоохоронні органи заявляли про втручання РФ у виборчий процес в Україні.
  • У лютому Служба безпеки України заявляла що Росія не полишає намірів повернути Україну в орбіту свого впливу, а тому планує зірвати вибори через "Білі балаклави".
  • також повідомлялося, що співробітники СБУ заблокували декілька спроб російських спецслужб втрутитись у виборчий процес в Україні.
  • Зокрема, глава кіберполіції України Сергій Демидюк заявив, що підконтрольні Росії хакери нарощують зусилля зі зриву президентських виборів в Україні за допомогою кібератак на сервери ЦВК і персональні комп'ютери співробітників ЦВК.
  • Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що втручання Росії в президентські вибори в Україні буде колосальним.

Українська правда
Теми: СБУвибориРосія
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