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СБУ пресекла операцию спецслужб РФ по вмешательству в украинские выборы

Четверг, 18 июля 2019, 12:40

В Службе безопасности заявили, что спецслужбы России пытались дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине и повлиять на ход и подготовку к внеочередным парламентским выборам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что с начала этого года по заданию представителя спецслужб РФ жительница Днепра создала и осуществляла администрирование сообществ в запрещенных российских соцсетях.

 
фото сбу

По данным ведомства, за деньги женщина публиковала и размещала на ресурсах статьи, оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и политику Кремля на международной арене, незаконную аннексию Крыма, популяризировали террористические организации "Д/ЛНР".

 
фото сбу

В СБУ добавили, что она получала публикации в том числе из российских пропагандистских ресурсов и сайтов боевиков ОРДЛО.

"После объявления внеочередных парламентских выборов администратор получила из Ростова-на-Дону очередное задание: создать в украинском сегменте сети интернет сайты с фейковых информации о политических партиях и кандидатах в нардепы", - говорится в сообщении.

 
фото сбу
 
фото сбу

"Эти деструктивные материалы были направлены на дестабилизацию внутренней ситуации в Украине и рост социальной напряженности, инспирации вражды между сторонниками различных политических сил и манипулятивного воздействия на электоральные предпочтения избирателей", - добавили в спецслужбе.

 
фото сбу

Сообщается, что среди материалов, распространялись в этих группах, содержались публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины и проведен обыск по месту жительства женщины.

Отмечается, что правоохранители изъяли компьютерную технику и средства связи, которые содержат доказательства ее противоправной деятельности.

Напомним:

  • 16 июля и.о. председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что пока вмешательства России в парламентские выборы в Украине не зафиксировано.
  • Накануне президентских выборов СБУ и другие правоохранительные органы заявляли о вмешательстве РФ в избирательный процесс в Украине.
  • В феврале Служба безопасности Украины заявляла что Россия не оставляет намерений вернуть Украину в орбиту своего влияния, а поэтому планирует сорвать выборы с помощью "Белы балаклав".
  • Также сообщалось, что сотрудники СБУ заблокировали несколько попыток российских спецслужб вмешаться в избирательный процесс в Украине.
  • В частности, глава киберполиции Украины Сергей Демидюк заявил, что подконтрольные России хакеры наращивают усилия по срыву президентских выборов в Украине с помощью кибератак на серверы ЦИК и персональные компьютеры сотрудников ЦИК.
  • Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что вмешательство России в президентские выборы в Украине будет колоссальным.

Украинская правда
Темы: СБУвиборыРосcия
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