Зеленський дав громадянство 9 іноземцям, які воювали на Донбасі

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Четвер, 18 липня 2019, 14:08

Президент Володимир Зеленський надав громадянство особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Згідно з указом № 526/2019, до громадянства України прийнято Сергія Алєксєєвича, Станіслава Гібадуліна, Сергія Гноєва, Нугзара Канделакі, Андрія Ковніренка, Нікіту Макєєва, Дениса Прохорова та Олексія Сівохіна. 

"Вони – безпосередні учасники бойових дій на сході України", - наголосили у прес-службі Зеленського.

Зазначається, що також до громадянства України прийнято Дмитра Фоміна, який брав участь у підвищенні фахової підготовки, навчанні та забезпеченні необхідним спорядженням військових медиків ЗСУ в умовах бойових дій.

В офісі президента підкреслили, що Зеленський і надалі надаватиме громадянство особам, які мають заслуги перед Україною.

Нагадаємо: 

  • 27 червня президент Володимир Зеленський підписав указ про надання громадянства 14 особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Українська правда

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Теми: Зеленський громадянство Донбас війна


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