Зеленський дав громадянство 9 іноземцям, які воювали на Донбасі

Президент Володимир Зеленський надав громадянство особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Згідно з указом № 526/2019, до громадянства України прийнято Сергія Алєксєєвича, Станіслава Гібадуліна, Сергія Гноєва, Нугзара Канделакі, Андрія Ковніренка, Нікіту Макєєва, Дениса Прохорова та Олексія Сівохіна.

"Вони – безпосередні учасники бойових дій на сході України", - наголосили у прес-службі Зеленського.

Зазначається, що також до громадянства України прийнято Дмитра Фоміна, який брав участь у підвищенні фахової підготовки, навчанні та забезпеченні необхідним спорядженням військових медиків ЗСУ в умовах бойових дій.

В офісі президента підкреслили, що Зеленський і надалі надаватиме громадянство особам, які мають заслуги перед Україною.

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