Зеленський дав громадянство 9 іноземцям, які воювали на Донбасі
Президент Володимир Зеленський надав громадянство особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Згідно з указом № 526/2019, до громадянства України прийнято Сергія Алєксєєвича, Станіслава Гібадуліна, Сергія Гноєва, Нугзара Канделакі, Андрія Ковніренка, Нікіту Макєєва, Дениса Прохорова та Олексія Сівохіна.
"Вони – безпосередні учасники бойових дій на сході України", - наголосили у прес-службі Зеленського.
Зазначається, що також до громадянства України прийнято Дмитра Фоміна, який брав участь у підвищенні фахової підготовки, навчанні та забезпеченні необхідним спорядженням військових медиків ЗСУ в умовах бойових дій.
В офісі президента підкреслили, що Зеленський і надалі надаватиме громадянство особам, які мають заслуги перед Україною.
Нагадаємо:
- 27 червня президент Володимир Зеленський підписав указ про надання громадянства 14 особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.