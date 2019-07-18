Зеленский дал гражданство 9 иностранцам, которые воевали на Донбассе
Президент Владимир Зеленский предоставил гражданство лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно указу №526/2019, в гражданство Украины принято Сергея Алексеевича, Станислава Гибадулина, Сергея Гноева, Нугзара Канделаки, Андрея Ковниренко, Никиту Макеева, Дениса Прохорова и Алексея Сивохина.
"Они - непосредственные участники боевых действий на востоке Украины", - отметили в пресс-службе Зеленского.
Отмечается, что также в гражданство Украины принято Дмитрия Фомина, который участвовал в повышении профессиональной подготовки, обучении и обеспечении необходимым снаряжением военных медиков ВСУ в условиях боевых действий.
В офисе президента подчеркнули, что Зеленский и впредь будет давать гражданство лицам, которые имеют заслуги перед Украиной.
Напомним:
- 27 июня Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 14 лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.