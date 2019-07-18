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Зеленский дал гражданство 9 иностранцам, которые воевали на Донбассе

Четверг, 18 июля 2019, 14:08

Президент Владимир Зеленский предоставил гражданство лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно указу №526/2019, в гражданство Украины принято Сергея Алексеевича, Станислава Гибадулина, Сергея Гноева, Нугзара Канделаки, Андрея Ковниренко, Никиту Макеева, Дениса Прохорова и Алексея Сивохина.

"Они - непосредственные участники боевых действий на востоке Украины", - отметили в пресс-службе Зеленского.

Отмечается, что также в гражданство Украины принято Дмитрия Фомина, который участвовал в повышении профессиональной подготовки, обучении и обеспечении необходимым снаряжением военных медиков ВСУ в условиях боевых действий.

В офисе президента подчеркнули, что Зеленский и впредь будет давать гражданство лицам, которые имеют заслуги перед Украиной.

Напомним:

  • 27 июня Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 14 лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийгражданствоДонбассвойна
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