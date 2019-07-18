Зять Медведчука став партнером великого російського забудовника
Джерело: "Радіо Свобода", програма "Схеми: корупція в деталях".
Зять лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука Андрій Рюмін став бізнес-партнером родини Павла Тьо – голови ради директорів російського холдингу Capital Group.
Деталі: Чоловік доньки Медведчука від попереднього шлюбу Ірини, Андрій Рюмін, є генеральним директором ПАТ "Ленэнерго" і до останнього часу мав інтерес в енергетичних компаніях.
Але, якщо вірити даним із російського реєстру юридичних осіб, він почав займатися нерухомістю.
У листопаді 2018 року Рюмін став співзасновником компанії ТОВ "Прайм-Инвест". Напрямок діяльності фірми – купівля і продаж власного нерухомого майна.
Крім Рюміна, який володіє часткою в 50%, співзасновниками "Прайм-Инвест" виступили бізнесмен-забудовник Павло Тьо, його син Герман Тьо, Валентина Становова та Михайло Хвесько.
Тьо, Становова та Хвесько – безпосередні керівники корпорації Capital Group.
Capital Group – холдинг, який веде кілька амбітних будівельних проектів у самому центрі Москви. Зокрема, це Capital Towers біля Москва-Сіті, The Book на Арбаті та резиденція Mandarin Oriental навпроти Кремля.
Андрій Рюмін і донька Віктора Медведчука Ірина побралися у 2006 році.
Тоді про Рюміна було відомо небагато. Зокрема, Нестор Шуфрич, який, за даними ЗМІ, був на весіллі, лише міг сказати, що Рюмін – із професорської родини.
У 2016 році російські ЗМІ повідомляли, що Ірина Медведчук має квартиру у будинку, де мешкає керівництво "Газпрому".
За даними ЗМІ, Андрій Валерійович Рюмін – росіянин 1980 року народження, кандидат математичних наук, який після навчання працював в інвестиційних компаніях.
Зараз Андрій Рюмін є членом опікунської ради клубу "Спорт-Правопорядок" у Санкт-Петербурзі, куди також входить і давній друг президента РФ Володимира Путіна Василь Шестаков.
Нагадаємо:
- Віктор Медведчук є кумом російського президента Володимира Путіна, веде проросійську політику і виступає за надання особливого статусу Донбасу (раніше просував ідею федералізації України).
- Його дружина Оксана Марченко володіє компаніями у Росії та в анексованому Криму. Віктор Медведчук пояснював, що цим бізнесом керує він, а дружина значиться власницею, бо сам він перебуває під американськими санкціями.
- Нещодавно Оксана Марченко збільшила свою частку в нафтодобувній російській компанії "НЗНП Трейд" до 61%. Також, за даними ЗМІ, замість Сергія Кислова у цей бізнес увійшов Родіон Ніколян.
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