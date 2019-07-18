Зять Медведчука стал партнером большого российского застройщика

Источник: "Радио Свобода", программа "Схемы: коррупция в деталях".

Зять лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Андрей Рюмин стал бизнес-партнером семьи Павла Тё – главы совета директоров российского холдинга Capital Group.

Детали: Супруг дочери Медведчука от предыдущего брака Андрей Рюмин является генеральным директором ОАО "Ленэнерго" и до последнего времени имел интерес в энергетических компаниях.

Но, если верить данным из российского реестра юридических лиц, он начал заниматься недвижимостью.

В ноябре 2018 года Рюмин стал соучредителем компании ООО "Прайм-Инвест". Направление деятельности фирмы – покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Кроме Рюмина, который владеет долей в 50%, соучредителями "Прайм-Инвест" выступили бизнесмен застройщик Павел Тё, его сын Герман Тё, Валентина Становова и Михаил Хвесько.

Тё, Становова и Хвесько – непосредственные руководители корпорации Capital Group.

Capital Group – холдинг, который ведет несколько амбициозных строительных проектов в самом центре Москвы. В частности, это Capital Towers у Москва-Сити, The Book на Арбате и резиденция Mandarin Oriental напротив Кремля.

Андрей Рюмин и дочь Виктора Медведчука Ирина поженились в 2006 году.

Тогда о Рюмина было известно немного. В частности, Нестор Шуфрич, который, по данным СМИ, был на свадьбе, только мог сказать, что Рюмин – из профессорской семьи.

В 2016 году российские СМИ сообщали, что Ирина Медведчук имеет квартиру в доме, где проживает руководство "Газпрома".

Андрей Рюмин является членом попечительского совета клуба "Спорт-Правопорядок" в Санкт-Петербурге, куда также входит и давний друг президента РФ Владимира Путина Василий Шестаков.