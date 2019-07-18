День виборів: МВС чекає проблем на 85 округах

Джерело: Заява радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка під час брифінгу.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що у 85 виборчих округах в Україні може бути складна ситуація, оскільки у правоохоронців є інформація про заплановані злочинні дії окремих кандидатів.

Пряма мова: "Приблизно 85 округів в Україні ми вважаємо складними. Тобто, там ситуація може складатися неоднозначно. В контексті цього я хотів би звернутися до тих нечистоплотних кандидатів і політиків, а у нас ця інформація є.

Особливо це стосується тих, хто вирішив залучити, ймовірно, до вирішення тих чи інших своїх справ під час виборів, я маю на увазі так званих тітушок, що реакція підрозділів Нацполіції буде жорстка і адекватна.

Тому закликаємо і застерігаємо: не грайтеся з вогнем. Інформація є і ми знаємо, де і хто може ці злочинні схеми застосовувати і застерігаємо від цих незаконних дій".

Деталі: 21 липня в Україні пройдуть дострокові парламентські вибори. У МВС обіцяють забезпечити високий рівень безпеки і миттєву реакцію на всі незаконні дії.

Що відбулося раніше: Поліцейські перейшли на посилений режим служби з 15 по 28 липня.

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