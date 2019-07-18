День виборів: МВС чекає проблем на 85 округах
Джерело: Заява радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка під час брифінгу.
У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що у 85 виборчих округах в Україні може бути складна ситуація, оскільки у правоохоронців є інформація про заплановані злочинні дії окремих кандидатів.
Пряма мова: "Приблизно 85 округів в Україні ми вважаємо складними. Тобто, там ситуація може складатися неоднозначно. В контексті цього я хотів би звернутися до тих нечистоплотних кандидатів і політиків, а у нас ця інформація є.
Особливо це стосується тих, хто вирішив залучити, ймовірно, до вирішення тих чи інших своїх справ під час виборів, я маю на увазі так званих тітушок, що реакція підрозділів Нацполіції буде жорстка і адекватна.
Тому закликаємо і застерігаємо: не грайтеся з вогнем. Інформація є і ми знаємо, де і хто може ці злочинні схеми застосовувати і застерігаємо від цих незаконних дій".
Деталі: 21 липня в Україні пройдуть дострокові парламентські вибори. У МВС обіцяють забезпечити високий рівень безпеки і миттєву реакцію на всі незаконні дії.
Що відбулося раніше: Поліцейські перейшли на посилений режим служби з 15 по 28 липня.
Історія питання:
- У Нацполіції заявляли, що під час позачергових виборів правоохоронці зіткнулися з новими проявами щодо порушень виборчого законодавства: використання кандидатами в депутати брендів інших політичних партій, нові форми підкупу виборців.
- Зокрема, поліцейські встановили факти підкупу виборців з використанням квитків на різні розважальні заходи, а також "подарункові" сертифікати для придбання техніки".