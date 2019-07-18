День выборов: МВД ждет проблем на 85 округах

Источник: Заявление советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка во время брифинга.

В Министерстве внутренних дел заявили, что в 85 избирательных округах в Украине может быть сложная ситуация, поскольку у правоохранителей есть информация о запланированных преступных действиях отдельных кандидатов.

Прямая речь: "Примерно 85 округов в Украине мы считаем сложными. То есть, там ситуация может складываться неоднозначно. В контексте этого я хотел бы обратиться к тем нечистоплотным кандидатам и политикам, а у нас эта информация есть.

Особенно это касается тех, кто решил привлечь, вероятно, к решению тех или иных своих дел во время выборов, я имею в виду так называемых титушек, что реакция подразделений Нацполиции будет жесткая и адекватная.

Поэтому призываем и предостерегаем: не играйте с огнем. Информация есть и мы знаем, где и кто может эти преступные схемы применять и предостерегаем от этих незаконных действий".

Детали: 21 июля в Украине пройдут досрочные парламентские выборы. В МВД обещают обеспечить высокий уровень безопасности и мгновенную реакцию на все незаконные действия.

Что произошло раньше: Полицейские перешли на усиленный режим службы с 15 по 28 июля.

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