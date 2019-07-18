Кремль відповів на заклик Зеленського щодо моряків: Спочатку Вишинський

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Четвер, 18 липня 2019, 16:41
фото: "Радіо Свобода"

Джерело: російське видання ТАСС

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що першим кроком для початку нормалізації відносин Москви і Києва могло б стати повернення в Росію керівника "РИА Новости-Україна" Кирила Вишинського.

Пряма мова: "Звичайно ж, повернення Вишинського могло б бути прекрасним першим кроком. Загалом, будь-які кроки щодо звільнення людей будуть тільки вітатися".

Деталі: Пєсков прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про те, що першим кроком до нормалізації діалогу Москви і Києва могло б стати звільнення українських моряків, затриманих у листопаді 2018 року в районі Керченської протоки.

Що сталося раніше: Президент Володимир Зеленський у своєму відеоблозі розповів про пропозицію лідера РФ Володимира Путіна під час телефонної розмови обмінятися утримуваними особами в форматі "всіх на всіх".

Пряма мова: "Всіх на всіх ми обов'язково зробимо, але давайте спочатку повернемо всіх тих, хто в Росії, в Криму, і почнемо з моряків. Мені здається, що це нормальний крок до повернення діалогу і реальний потужний крок до припинення війни".

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Теми: заручники Росія


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