Кремль ответил на призыв Зеленского отдать моряков: Сначала Вышинский

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Четверг, 18 июля 2019, 16:41

Источник: российское издание ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что первым шагом для начала нормализации отношений Москвы и Киева могло бы стать возвращение в Россию руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Прямая речь: "Конечно же, возвращение Вышинского могло бы быть прекрасным первым шагом. В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться".

Детали: Песков прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что первым шагом к нормализации диалога Москвы и Киева могло бы стать освобождение украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива.

Что произошло ранее: Президент Владимир Зеленский в своем видеоблоге рассказал о предложении лидера РФ Владимира Путина во время телефонного разговора обменяться удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Прямая речь: "Всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте сначала вернем всех тех, кто в России, в Крыму, и начнем с моряков. Мне кажется, что это нормальный шаг к возвращению диалога и реальный мощный шаг к прекращению войны".

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Темы: заложники Росcия


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