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Партії Вакарчука і Порошенка просіли, інші додали відсотків – "Центр Разумкова"

Четвер, 18 липня 2019, 17:25
Партії Вакарчука і Порошенка просіли, інші додали відсотків – Центр Разумкова

За три дні до виборів 5 партій залишаються у списку тих, що імовірно пройдуть до Верховної Ради.

Про це свідчать результати опитування проведеного 12-17 липня Центром Разумкова.

Найчастіше виборці мають намір віддати свій голос за "Слугу народу" 44,4% серед тих, хто має намір брати участь у виборах і вже визначився, за кого голосуватиме (41,5% в попередньому опитуванні "Рейтингу" за 5-11 липня).

За партію  "Опозиційна платформа – за життя" мають намір проголосувати відповідно 13,3% (12,5% - в попередньому опитуванні "Рейтингу").  

За Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" готові проголосувати 8,5% (7,0% в попередньому)

Партія "Європейська Солідарність" набрала б 7,5% (8,3% в попередньому).

За партію "Голос" проголосували б 6,8% (8,8% в попередньому).

За "Силу і честь" готові проголосувати 4,5% (4,6% в попередньому).

За Радикальну партію Олега Ляшка проголосували б 3,3% (2,4% в попередньому). 

 
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Кожну з інших партій мають намір підтримати менше 3% виборців. На час проведення опитування 11,0% респондентів ще не визначилися, за кого голосуватимуть.

Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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Українська правда
Теми: опитуванняВерховна Рада
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