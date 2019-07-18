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Партии Вакарчука и Порошенко просели, другие добавили процентов – "Центр Разумкова"

Четверг, 18 июля 2019, 17:25
Партии Вакарчука и Порошенко просели, другие добавили процентов – Центр Разумкова

За три дня до выборов 5 партий остаются в списке тех, которые предположительно пройдут в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 12-17 июля Центром Разумкова.

Чаще всего избиратели намерены отдать свой голос за "Слугу народа" 44,4% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился, за кого голосовать (41,5% в предыдущем опросе "Рейтинга" за 5-11 июля).

За партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" намерены проголосовать соответственно 13,3% (12,5% - в предыдущем опросе "Рейтинга").

За Всеукраинское объединение "Батькивщина" готовы проголосовать 8,5% (7,0% в предыдущем)

Партия "Европейская Солидарность" набрала бы 7,5% (8,3% в предыдущем).

За партию "Голос" проголосовали бы 6,8% (8,8% в предыдущем).

За "Силу и честь" готовы проголосовать 4,5% (4,6% в предыдущем).

За Радикальную партию Олега Ляшко проголосовали бы 3,3% (2,4% в предыдущем).

Каждую из других партий намерены поддержать менее 3% избирателей. На время проведения опроса 11,0% респондентов еще не определились, за кого голосовать.

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Украинская правда
Темы: опросВерховная Рада
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