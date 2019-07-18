Популярний магазин оштрафували за сексизм в рекламі
Одеський суд задовольнив позов Держпродспоживслужби до інтернет-магазину "Цитрус" і стягнув з нього майже 7 тисяч гривень штрафу.
Про це йдеться в рішенні Одеського окружного адміністративного суду, опублікованому 9 липня.
Суд задовольнив позовну заяву головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області до ТОВ "Померанч" про стягнення штрафу в розмірі 5083 гривень та штрафу в розмірі 1700 гривень.
Позивач зазначив, що реклама, яку розповсюджував інтернет-магазин, містить ознаки дискримінації за ознакою статі.
Крім того, до служби зі скаргою на рекламу магазину звернулася громадська організація "Ліга захисту прав жінок "Гармонія рівних".
"Натяки "нижче поясу" та відвертий глум над жінками стали своєрідним фірмовим почерком компанії. Тиражуються рекламні гасла на кшталт: "Взяла кредит, а не те, що ти подумав", "Розмір твого резюме – це не головне", "Подарунок кращий за кекс" тощо. Як правило, все це супроводжується еротизованими зображеннями жінок", - повідомили в організації.
У ГО вважають, що "не можна розраховувати на успіх в бізнесі й в той же час втоптувати в багно своїх покупців".
Відзначається, що у "Померанч" намагалися витребувати документи про вартість реклами, але компанія не надала відповідної інформації.
Компанія порушила ч.3 ст. 7 та ч.1 ст.8 закону "Про рекламу".
Нагадаємо:
- Проти сексизму в Україні борються і на державному рівні. Торік міжфракційне об’єднання "Рівні можливості" у Верховній Раді закликало чоловіків-нардепів не допускати сексистських та дискримінаційних висловлювань на адресу жінок-колег.
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