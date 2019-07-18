Популярний магазин оштрафували за сексизм в рекламі

Одеський суд задовольнив позов Держпродспоживслужби до інтернет-магазину "Цитрус" і стягнув з нього майже 7 тисяч гривень штрафу.

Про це йдеться в рішенні Одеського окружного адміністративного суду, опублікованому 9 липня.

Суд задовольнив позовну заяву головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області до ТОВ "Померанч" про стягнення штрафу в розмірі 5083 гривень та штрафу в розмірі 1700 гривень.

Позивач зазначив, що реклама, яку розповсюджував інтернет-магазин, містить ознаки дискримінації за ознакою статі.

Крім того, до служби зі скаргою на рекламу магазину звернулася громадська організація "Ліга захисту прав жінок "Гармонія рівних".

фото: "Ліга захисту прав жінок "Гармонія рівних"

"Натяки "нижче поясу" та відвертий глум над жінками стали своєрідним фірмовим почерком компанії. Тиражуються рекламні гасла на кшталт: "Взяла кредит, а не те, що ти подумав", "Розмір твого резюме – це не головне", "Подарунок кращий за кекс" тощо. Як правило, все це супроводжується еротизованими зображеннями жінок", - повідомили в організації.

У ГО вважають, що "не можна розраховувати на успіх в бізнесі й в той же час втоптувати в багно своїх покупців".

Відзначається, що у "Померанч" намагалися витребувати документи про вартість реклами, але компанія не надала відповідної інформації.

Компанія порушила ч.3 ст. 7 та ч.1 ст.8 закону "Про рекламу".

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