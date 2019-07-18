Популярный магазин оштрафовали за сексизм в рекламе
Одесский суд удовлетворил иск Госпродпотребслужбы к интернет-магазину "Цитрус" и взыскал с него почти 7000 гривен штрафа.
Об этом говорится в решении Одесского окружного административного суда, опубликованного 9 июля.
Суд удовлетворил исковое заявление главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области к ООО "Померанч" о взыскании штрафа в размере 5083 гривен и штрафа в размере 1700 гривен.
Истец отметил, что реклама, которую распространял интернет-магазин, содержит признаки дискриминации по признаку пола.
Кроме того, в службу с жалобой на рекламу магазина обратилась общественная организация "Лига защиты прав женщин "Гармония равных".
"Намеки "ниже пояса" и откровенный смех над женщинами стали своеобразным фирменным почерком компании. Тиражируются рекламные лозунги типа: "Взяла кредит, а не то, что ты подумал", "Размер твоего резюме - это не главное", "Подарок лучше кекса" и др. Как правило, все это сопровождается эротизированными изображениями женщин", - сообщили в организации.
В ОО считают, что "нельзя рассчитывать на успех в бизнесе и в то же время втаптывать в грязь своих покупателей".
Отмечается, что в "Померанч" пытались истребовать документы о стоимости рекламы, но компания не предоставила соответствующей информации.
Компания нарушила ч.3 ст. 7 и ч.1 ст.8 закона "О рекламе".
Напомним:
- Против сексизма в Украине борются и на государственном уровне. В прошлом году межфракционное объединение "Равные возможности" в Верховной Раде призвало мужчин-нардепов не допускать сексистских и дискриминационных высказываний в адрес женщин-коллег.