Популярный магазин оштрафовали за сексизм в рекламе

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Четверг, 18 июля 2019, 18:56

Одесский суд удовлетворил иск Госпродпотребслужбы к интернет-магазину "Цитрус" и взыскал с него почти 7000 гривен штрафа.

Об этом говорится в решении Одесского окружного административного суда, опубликованного 9 июля.

Суд удовлетворил исковое заявление главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области к ООО "Померанч" о взыскании штрафа в размере 5083 гривен и штрафа в размере 1700 гривен.

Истец отметил, что реклама, которую распространял интернет-магазин, содержит признаки дискриминации по признаку пола.

Кроме того, в службу с жалобой на рекламу магазина обратилась общественная организация "Лига защиты прав женщин "Гармония равных".

 
ФОТО: "ЛИГА ЗАЩИТЫ ПРАВ ЖЕНЩИН "ГАРМОНИЯ РАВНЫХ"

"Намеки "ниже пояса" и откровенный смех над женщинами стали своеобразным фирменным почерком компании. Тиражируются рекламные лозунги типа: "Взяла кредит, а не то, что ты подумал", "Размер твоего резюме - это не главное", "Подарок лучше кекса" и др. Как правило, все это сопровождается эротизированными изображениями женщин", - сообщили в организации.

В ОО считают, что "нельзя рассчитывать на успех в бизнесе и в то же время втаптывать в грязь своих покупателей".

Отмечается, что в "Померанч" пытались истребовать документы о стоимости рекламы, но компания не предоставила соответствующей информации.

Компания нарушила ч.3 ст. 7 и ч.1 ст.8 закона "О рекламе".

Напомним:

  • Против сексизма в Украине борются и на государственном уровне. В прошлом году межфракционное объединение "Равные возможности" в Верховной Раде призвало мужчин-нардепов не допускать сексистских и дискриминационных высказываний в адрес женщин-коллег.

Украинская правда

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Темы: реклама суд


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