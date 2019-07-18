Соратники Зеленського повернули Росії гроші на фільм і розірвали угоду

Джерело: "Схеми" з посиланням на дані Єдиного порталу бюджетної системи Російської Федерації

Російська медіа-компанія "Грин Филмс", яка через кіпрську фірму належить соратникам президента України Володимира Зеленського, повернула назад отримані з бюджету Росії кошти на фінансування кінострічки "Вниз".

Деталі: 4 квітня 2019 року Мінкультури РФ і "Грин Филмс" уклали додаткову угоду. Попередню угоду від 25 жовтня 2017 року про фінансування фільму "Вниз" із бюджету Росії вирішили розірвати.

"Грин Филмс" повернула вже отримані кошти від Мінкультури Росії платежем від 19 лютого 2019 року. Йшлося про 35 мільйонів рублів – за курсом на час отримання ця сума становила понад 16 мільйонів гривень.

Крім того, "Грин Филмс" зобов'язане виплатити відсотки Міністерству культури Росії у розмірі 3 мільйони 160 тисяч рублів "за користування грошовими коштами федерального бюджету".

Для збільшення натисніть на зображення

Історія питання: