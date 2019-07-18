Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Соратники Зеленського повернули Росії гроші на фільм і розірвали угоду

Четвер, 18 липня 2019, 19:47
Соратники Зеленського повернули Росії гроші на фільм і розірвали угоду

Джерело: "Схеми" з посиланням на дані Єдиного порталу бюджетної системи Російської Федерації

Російська медіа-компанія "Грин Филмс", яка через кіпрську фірму належить соратникам президента України Володимира Зеленського, повернула назад отримані з бюджету Росії кошти на фінансування кінострічки "Вниз".

Деталі: 4 квітня 2019 року Мінкультури РФ і "Грин Филмс" уклали додаткову угоду. Попередню угоду від 25 жовтня 2017 року про фінансування фільму "Вниз" із бюджету Росії вирішили розірвати.

"Грин Филмс" повернула вже отримані кошти від Мінкультури Росії платежем від 19 лютого 2019 року. Йшлося про 35 мільйонів рублів – за курсом на час отримання ця сума становила понад 16 мільйонів гривень.

Крім того, "Грин Филмс" зобов'язане виплатити відсотки Міністерству культури Росії у розмірі 3 мільйони 160 тисяч рублів "за користування грошовими коштами федерального бюджету".

Для збільшення натисніть на зображення
Для збільшення натисніть на зображення

Історія питання:

  • У січні 2019 року журналісти повідомляли, що шоумен і тодішній кандидат у президенти Володимир Зеленський має бізнес в Росії попри запевнення про його закриття у 2014 році. На запитання журналістів про активи в РФ  шоумен відповів різко.
  • Зеленський заявив, що ні він, ні студія "Квартал 95" не ведуть бізнес у Росії.
  • Однак журналісти знайшли у російської компанії, пов’язаної із Зеленським, документи, що підтверджують її фінансування у 2017 році з державного бюджету Росії на суму 35 мільйонів рублів.
  • В інтерв'ю "Українській правді" Зеленський запевнив, що вийде з кіпрської компанії, що володіє фірмою, яка знімає фільми на території РФ.
  • У березні 2019 року він позбувся частки у російському кінобізнесі.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Останні новини
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
Усі новини...
Реклама: