Соратники Зеленского вернули России деньги на фильм и разорвали соглашение

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Четверг, 18 июля 2019, 19:47

Источник: "Схемы" со ссылкой на данные Единого портала бюджетной системы Российской Федерации

Российская медиа-компания "Грин Филмс", которая через кипрскую фирму принадлежит соратникам президента Украины Владимира Зеленского, вернула назад полученные из бюджета России деньги на финансирование фильма "Вниз".

Детали: 4 апреля 2019 года Минкультуры РФ и "Грин Филмс" заключили дополнительное соглашение. Предыдущее соглашение от 25 октября 2017 года о финансировании фильма "Вниз" из бюджета России решили разорвать.

"Грин Филмс" вернула уже полученные средства от Минкультуры России платежом от 19 февраля 2019 года. Речь шла о 35 миллионах рублей – по курсу на момент получения эта сумма составляла более 16 миллионов гривен.

Кроме того, "Грин Филмс" обязано выплатить проценты Министерству культуры России в размере 3 миллиона 160 тысяч рублей "за пользование денежными средствами федерального бюджета".

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История вопроса:

  • В январе 2019 года журналисты сообщали, что шоумен и тогдашний кандидат в президенты Владимир Зеленский имеет бизнес в России несмотря на заверения о его закрытии в 2014 году. На вопрос журналистов об активах в РФ шоумен ответил резко.
  • Позже Зеленский заявил, что ни он, ни студия "Квартал 95" не ведут бизнес в России.
  • Однак журналисты нашли у российской компании, связанной с Зеленским, документы, подтверждающие ее финансирование в 2017 году из государственного бюджета России на сумму 35 миллионов рублей.
  • В интервью "Украинской правде" Зеленский заверил, что выйдет из кипрской компании, , владеющей фирмой, которая снимает фильмы на территории РФ.
  • В марте 2019 года он лишился доли в российском кинобизнесе.

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