Соратники Зеленского вернули России деньги на фильм и разорвали соглашение

Источник: "Схемы" со ссылкой на данные Единого портала бюджетной системы Российской Федерации

Российская медиа-компания "Грин Филмс", которая через кипрскую фирму принадлежит соратникам президента Украины Владимира Зеленского, вернула назад полученные из бюджета России деньги на финансирование фильма "Вниз".

Детали: 4 апреля 2019 года Минкультуры РФ и "Грин Филмс" заключили дополнительное соглашение. Предыдущее соглашение от 25 октября 2017 года о финансировании фильма "Вниз" из бюджета России решили разорвать.

"Грин Филмс" вернула уже полученные средства от Минкультуры России платежом от 19 февраля 2019 года. Речь шла о 35 миллионах рублей – по курсу на момент получения эта сумма составляла более 16 миллионов гривен.

Кроме того, "Грин Филмс" обязано выплатить проценты Министерству культуры России в размере 3 миллиона 160 тысяч рублей "за пользование денежными средствами федерального бюджета".

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