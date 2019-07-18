Виправданого генерал-майора розвідки наново судитимуть за дезертирство

Йому інкримінують ч. 1 ст. 408 кримінального кодексу – нез’явлення на службу, вчасно, без поважних причин, з метою ухилитися від військової служби.

Соня Лукашова, УП

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