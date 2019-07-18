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Виправданого генерал-майора розвідки наново судитимуть за дезертирство

Четвер, 18 липня 2019, 21:02

Джерело: прес-служба прокуратури у коментарі УП

Суд скасував виправдувальний вирок екс-начальнику 6-го департаменту Служби зовнішньої розвідки Володимиру Слоненку, обвинуваченому в дезертирстві.

Прес-служба прокуратури: "18.07.2019 ухвалою Київського апеляційного суду задоволено апеляційну скаргу прокурора, виправдувальний вирок скасовано, призначено новий розгляд у суді першої інстанції".

Деталі: Державне обвинувачення щодо Слоненка підтримує Головна військова прокуратура.

Йому інкримінують ч. 1 ст. 408 кримінального кодексу – нез’явлення на службу, вчасно, без поважних причин, з метою ухилитися від військової служби.

Історія питання:

  • У лютому 2019 року суд виправдав і визнав невинуватим генерал-майора Володимира Слоненка у дезертирстві.
  • За версію слідства, Слоненко дезертирстував після Революції гідності, коли його перевели з посади директора 6 департаменту у розпорядження голови СЗР, а далі – в розпорядження директора 6-го департаменту.
  • Сам Слоненко називає свій кабінет непридатним для проходження служби і звинувачує посадовців СЗР у створенні штучних підстав для усунення його від проходження військової служби. Крім того, свідки у суді показали, що чоловік кілька разів відвідував місце служби.

Соня Лукашова, УП
Теми: розвідкасуд
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