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Оправданного генерал-майора разведки будут заново судить за дезертирство

Четверг, 18 июля 2019, 21:02

Источник: пресс-служба прокуратуры в комментарии УП

Суд отменил оправдательный приговор экс-начальнику 6-го департамента Службы внешней разведки Владимиру Слоненку, обвиняемому в дезертирстве.

Пресс-служба прокуратуры: "18.07.2019 постановлением Киевского апелляционного суда удовлетворена апелляционная жалоба прокурора, оправдательный приговор отменен, назначено рассмотрение в суде первой инстанции".

Детали: Государственное обвинение по Слоненку поддерживает Главная военная прокуратура.

Ему инкриминируют ч. 1 ст. 408 уголовного кодекса – неявка на службу, вовремя, без уважительных причин, с целью уклониться от военной службы.

История вопроса:

  • В феврале 2019 суд оправдал и признал невиновным генерал-майора Владимира Слоненка в дезертирстве.
  • По версии следствия, Слоненко дезертирстував после Революции достоинства, когда его перевели с должности директора 6 департамента в распоряжение главы СВР, а дальше – в распоряжение директора 6-го департамента.
  • Сам Слоненко называет свой кабинет непригодным для прохождения службы и обвиняет чиновников СВР в создании искусственных оснований для отстранения его от прохождения военной службы. Кроме того, свидетели в суде показали, что человек несколько раз посещал место службы.

Соня Лукашова, УП
Темы: разведкасуд
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