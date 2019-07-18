Оправданного генерал-майора разведки будут заново судить за дезертирство
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Четверг, 18 июля 2019, 21:02
Источник: пресс-служба прокуратуры в комментарии УП
Суд отменил оправдательный приговор экс-начальнику 6-го департамента Службы внешней разведки Владимиру Слоненку, обвиняемому в дезертирстве.
Пресс-служба прокуратуры: "18.07.2019 постановлением Киевского апелляционного суда удовлетворена апелляционная жалоба прокурора, оправдательный приговор отменен, назначено рассмотрение в суде первой инстанции".
Детали: Государственное обвинение по Слоненку поддерживает Главная военная прокуратура.
Ему инкриминируют ч. 1 ст. 408 уголовного кодекса – неявка на службу, вовремя, без уважительных причин, с целью уклониться от военной службы.
История вопроса:
- В феврале 2019 суд оправдал и признал невиновным генерал-майора Владимира Слоненка в дезертирстве.
Соня Лукашова, УП
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