Волкер: паспортизація Донбасу загрожує Мінському процесу
Видача російських паспортів українським громадянам порушує Мінські угоди та загрожує мирному процесу, переконаний спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.
Про це Волкер написав у Twitter.
"Надання російських паспортів українським громадянам порушує дух Мінських домовленостей та загрожує зусиллям щодо досягнення миру для громадян України", - заявив він.
Волкер додав, що Росія повинна виконати свої зобов’язання за Мінськими домовленостями.
Нагадаємо:
- Президент Росії Володимир Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів цілих Донецької і Луганської областей України.
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