Волкер: паспортизація Донбасу загрожує Мінському процесу

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П'ятниця, 19 липня 2019, 02:57

Видача російських паспортів українським громадянам порушує Мінські угоди та загрожує мирному процесу, переконаний спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

Про це Волкер написав у Twitter.

"Надання російських паспортів українським громадянам порушує дух Мінських домовленостей та загрожує зусиллям щодо досягнення миру для громадян України", - заявив він. 

Волкер додав, що Росія повинна виконати свої зобов’язання за Мінськими домовленостями. 

Нагадаємо:

  • Президент Росії Володимир Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів цілих Донецької і Луганської областей України.

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Теми: США


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