Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Волкер: паспортизація Донбасу загрожує Мінському процесу

П'ятниця, 19 липня 2019, 02:57

Видача російських паспортів українським громадянам порушує Мінські угоди та загрожує мирному процесу, переконаний спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

Про це Волкер написав у Twitter.

"Надання російських паспортів українським громадянам порушує дух Мінських домовленостей та загрожує зусиллям щодо досягнення миру для громадян України", - заявив він. 

Волкер додав, що Росія повинна виконати свої зобов’язання за Мінськими домовленостями. 

Нагадаємо:

  • Президент Росії Володимир Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів цілих Донецької і Луганської областей України.

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
США
США підтримують зусилля України у боротьбі з російськими шпигунами – Держдеп
Байден "дав зелене світло" навчанню українських пілотів на F-16 – Пентагон
На Заході вже не чекають прориву України на фронті до холодів і побоюються звинувачень – ЗМІ
Останні новини
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
Усі новини...
Реклама: