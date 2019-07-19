Волкер: паспортизація Донбасу загрожує Мінському процесу

Видача російських паспортів українським громадянам порушує Мінські угоди та загрожує мирному процесу, переконаний спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

Про це Волкер написав у Twitter.

"Надання російських паспортів українським громадянам порушує дух Мінських домовленостей та загрожує зусиллям щодо досягнення миру для громадян України", - заявив він.

Волкер додав, що Росія повинна виконати свої зобов’язання за Мінськими домовленостями.

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