Волкер: паспортизация Донбасса угрожает Минскому процессу
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Пятница, 19 июля 2019, 02:57
Выдача российских паспортов украинским гражданам нарушает Минские соглашения и угрожает мирному процессу, убежден спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
Об этом Волкер написал в Twitter.
"Предоставление российских паспортов украинским гражданам нарушает дух Минских договоренностей и угрожает усилиям по достижению мира для граждан Украины", - заявил он.
Волкер добавил, что Россия должна выполнить свои обязательства по Минским договоренностям.
Напомним:
- Президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для жителей целых Донецкой и Луганской областей.
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