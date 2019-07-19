Волкер: паспортизация Донбасса угрожает Минскому процессу

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Пятница, 19 июля 2019, 02:57

Выдача российских паспортов украинским гражданам нарушает Минские соглашения и угрожает мирному процессу, убежден спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Об этом Волкер написал в Twitter.

"Предоставление российских паспортов украинским гражданам нарушает дух Минских договоренностей и угрожает усилиям по достижению мира для граждан Украины", - заявил он.

Волкер добавил, что Россия должна выполнить свои обязательства по Минским договоренностям.

Напомним:

  • Президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для жителей целых Донецкой и Луганской областей.

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Темы: США


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