Разумков прокоментував "круглий стіл" Медведчука в Страсбурзі
П'ятниця, 19 липня 2019, 06:08
Глава партії Слуга народу назвав вчинок Медведчука "дрібною політичною технологією".
Про це він заявив в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу".
На питання про те, в якості кого Медведчук їздив до Європарламенту, Разумков відповів:
"Я не знаю, в якість кого він там був. Я знаю тільки, що президент не пропонував, не давав на це згоди і не давав дозволу на вчинення таких дій з боку якого б то не було політика, котрий відповідає за зовнішню політику нашої країни".
Далі Разумков назвав вчинок Медведчука "дрібною політичною технологією" і висловив упевненість, що громадяни України зрозуміють, в яких випадках мова йде про боротьбу за державу, а в яких - про політичний піар в різних його проявах.
Нагадаємо:
- Кум Путіна провів "круглий стіл" в Європарламенті на запрошення проросійських євродепутатів.
- 18 липня Медведчук зустрівся з Путіним в Санкт-Петербурзі.