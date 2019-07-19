Разумков прокоментував "круглий стіл" Медведчука в Страсбурзі

Глава партії Слуга народу назвав вчинок Медведчука "дрібною політичною технологією".

Про це він заявив в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу".

На питання про те, в якості кого Медведчук їздив до Європарламенту, Разумков відповів:

"Я не знаю, в якість кого він там був. Я знаю тільки, що президент не пропонував, не давав на це згоди і не давав дозволу на вчинення таких дій з боку якого б то не було політика, котрий відповідає за зовнішню політику нашої країни".

Далі Разумков назвав вчинок Медведчука "дрібною політичною технологією" і висловив упевненість, що громадяни України зрозуміють, в яких випадках мова йде про боротьбу за державу, а в яких - про політичний піар в різних його проявах.

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