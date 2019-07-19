Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Разумков прокоментував "круглий стіл" Медведчука в Страсбурзі

П'ятниця, 19 липня 2019, 06:08

Глава партії Слуга народу назвав вчинок Медведчука "дрібною політичною технологією".

Про це він заявив в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу".

На питання про те, в якості кого Медведчук їздив до Європарламенту, Разумков відповів:

"Я не знаю, в якість кого він там був. Я знаю тільки, що президент не пропонував, не давав на це згоди і не давав дозволу на вчинення таких дій з боку якого б то не було політика, котрий відповідає за зовнішню політику нашої країни".

Далі Разумков назвав вчинок Медведчука "дрібною політичною технологією" і висловив упевненість, що громадяни України зрозуміють, в яких випадках мова йде про боротьбу за державу, а в яких - про політичний піар в різних його проявах.

Нагадаємо:

  • Кум Путіна провів "круглий стіл" в Європарламенті на запрошення проросійських євродепутатів.
  • 18 липня Медведчук зустрівся з Путіним в Санкт-Петербурзі.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Росія
Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі
Глава МЗС Туреччини поговорив з Лавровим про "зернову угоду"
Тепер про збиті ракети й руйнування заявили в Брянській області
Останні новини
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
Усі новини...
Реклама: