Разумков прокомментировал "круглий стол" Медведчука в Страсбурге

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал очередной визит Виктором Медведчука к Владимиру Путину "мелкой политической технологией".

Об этом он заявил в прямом эфире ток-шоу "Право на владу".

На вопрос о том, в качестве кого Медведчук ездил в Европарламент, Разумков ответил:

"Я не знаю, в качество кого он там был. Я знаю только, что президент не предлагал, не давал на это согласия и не давал разрешения на совершение таких действий со стороны какого бы то ни было политика, не отвечающего за внешнюю политику нашей страны".

Разумков назвал поступок Медведчука "мелкой политической технологией" и выразил уверенность, что граждане Украины поймут, в каких случаях речь идет о борьбе за государство, а в каких - о политическом пиаре в разных его проявлениях.

Напомним: