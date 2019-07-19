Разумков прокомментировал "круглий стол" Медведчука в Страсбурге

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Пятница, 19 июля 2019, 06:08

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал очередной визит Виктором Медведчука к Владимиру Путину "мелкой политической технологией".
Об этом он заявил в прямом эфире ток-шоу "Право на владу".

На вопрос о том, в качестве кого Медведчук ездил в Европарламент, Разумков ответил: 

"Я не знаю, в качество кого он там был. Я знаю только, что президент не предлагал, не давал на это согласия и не давал разрешения на совершение таких действий со стороны какого бы то ни было политика, не отвечающего за внешнюю политику нашей страны".

Разумков назвал поступок Медведчука "мелкой политической технологией" и выразил уверенность, что граждане Украины поймут, в каких случаях речь идет о борьбе за государство, а в каких - о политическом пиаре в разных его проявлениях.

Напомним:

  • Кум Путина провел "круглый стол" в Европарламенте по приглашению пророссийских евродепутатов.
  • 18 июля Медведчук встретился с Путиным в Санкт-Петербурге.

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Темы: Росcия Путин


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