В МЗС Ірану відповіли Трампу про збитий безпілотник

Голова МЗС Ірану Джавад Заріф після заяви США про збитий іранський безпілотник заявив, що у Тегерана немає інформації про втрату БПЛА.

Про це він заявив журналістам в ООН, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас немає інформації про втрату безпілотника"- відповів міністр.

Як пізніше повідомили у Пентагона, інцидент мав місце в міжнародних водах, приблизно о 10-й ранку 18 липня за місцевим часом, десантний корабель USS Boxer проводив плановий вхідний транзит через Ормузьку протоку.

"У цей час безпілотний літальний апарат зблизився з американським кораблем на відстань, яка становила загрозу. Командування USS Boxer віддало наказ на знищення небезпечного літака з метою гарантування безпеки судна та його екіпажу", - поінформували в Пентагоні.

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