В МЗС Ірану відповіли Трампу про збитий безпілотник

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П'ятниця, 19 липня 2019, 06:41

Голова МЗС Ірану Джавад Заріф після заяви США про збитий іранський безпілотник заявив, що у Тегерана немає інформації про втрату БПЛА.

Про це він заявив журналістам в ООН, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас немає інформації про втрату безпілотника"- відповів міністр.

Як пізніше повідомили у Пентагона, інцидент мав місце в міжнародних водах, приблизно о 10-й ранку 18 липня за місцевим часом, десантний корабель USS Boxer проводив плановий вхідний транзит через Ормузьку протоку.

"У цей час безпілотний літальний апарат зблизився з американським кораблем на відстань, яка становила загрозу. Командування USS Boxer віддало наказ на знищення небезпечного літака з метою гарантування безпеки судна та його екіпажу", - поінформували в Пентагоні.

Нагадаємо:

  • 18 липня Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що корабель Військово-морських сил США знищив дрон Ірану над Ормузькою протокою.
  • За словами президента, корабель USS Boxer знищив дрон після того, як літальний апарат, погрожуючи судну, проігнорувавши численні заклики відступити, підлетів ближче ніж на тисячу метрів.

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Теми: Іран США


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