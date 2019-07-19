В МЗС Ірану відповіли Трампу про збитий безпілотник
Голова МЗС Ірану Джавад Заріф після заяви США про збитий іранський безпілотник заявив, що у Тегерана немає інформації про втрату БПЛА.
Про це він заявив журналістам в ООН, передає Інтерфакс-Україна.
"У нас немає інформації про втрату безпілотника"- відповів міністр.
Як пізніше повідомили у Пентагона, інцидент мав місце в міжнародних водах, приблизно о 10-й ранку 18 липня за місцевим часом, десантний корабель USS Boxer проводив плановий вхідний транзит через Ормузьку протоку.
"У цей час безпілотний літальний апарат зблизився з американським кораблем на відстань, яка становила загрозу. Командування USS Boxer віддало наказ на знищення небезпечного літака з метою гарантування безпеки судна та його екіпажу", - поінформували в Пентагоні.
Нагадаємо:
- 18 липня Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що корабель Військово-морських сил США знищив дрон Ірану над Ормузькою протокою.
- За словами президента, корабель USS Boxer знищив дрон після того, як літальний апарат, погрожуючи судну, проігнорувавши численні заклики відступити, підлетів ближче ніж на тисячу метрів.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua