Глава МИД Ирана Джавад Зариф после заявления США о сбит иранский беспилотник сообщил, что у Тегерана нет информации о потере БПЛА.

Об этом он заявил журналистам в ООН, передает Интерфакс-Украина.

"У нас нет информации о потере беспилотника", - заявил министр.

Как позже сообщили в Пентагоне, инцидент имел место в международных водах, примерно в 10 утра 18 июля по местному времени, десантный корабль USS Boxer проводил плановый входной транзит через Ормузский пролив.

"В это время беспилотный летательный аппарат сблизился с американским кораблем на расстояние, представлявшее угрозу. Командование USS Boxer отдало приказ на уничтожение опасного самолета с целью обеспечения безопасности судна и его экипажа", - проинформировали в Пентагоне.

Напомним: