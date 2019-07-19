В МИД Ирана ответили Трампу о якобы сбитом беспилотник
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Пятница, 19 июля 2019, 06:41
Глава МИД Ирана Джавад Зариф после заявления США о сбит иранский беспилотник сообщил, что у Тегерана нет информации о потере БПЛА.
Об этом он заявил журналистам в ООН, передает Интерфакс-Украина.
"У нас нет информации о потере беспилотника", - заявил министр.
Напомним:
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18 июля Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что корабль Военно-морских сил США уничтожил беспилотный летательный аппарат Ирана над Ормузским проливом.
По словам президента, коррабль USS Boxer уничтожил дрон после того, как летательный аппарат, угрожая судну, проигнорировав многочисленные призывы отступить подлетел ближе чем на тысячу метров.
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