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В МИД Ирана ответили Трампу о сбитом беспилотник

Пятница, 19 июля 2019, 06:41

Глава МИД Ирана Джавад Зариф после заявления США о сбит иранский беспилотник сообщил, что у Тегерана нет информации о потере БПЛА.

Об этом он заявил журналистам в ООН, передает Интерфакс-Украина.

"У нас нет информации о потере беспилотника", - заявил министр.

Как позже сообщили в Пентагоне, инцидент имел место в международных водах, примерно в 10 утра 18 июля по местному времени, десантный корабль USS Boxer проводил плановый входной транзит через Ормузский пролив.

"В это время беспилотный летательный аппарат сблизился с американским кораблем на расстояние, представлявшее угрозу. Командование USS Boxer отдало приказ на уничтожение опасного самолета с целью обеспечения безопасности судна и его экипажа", - проинформировали в Пентагоне.

Напомним:

  • 18 июля Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что корабль Военно-морских сил США уничтожил беспилотный летательный аппарат Ирана над Ормузским проливом. 

    По словам президента, коррабль USS Boxer уничтожил дрон после того, как летательный аппарат, угрожая судну, проигнорировав многочисленные призывы отступить подлетел ближе чем на тысячу метров.

Темы: ИранСША
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