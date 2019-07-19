Глава МИД Ирана Джавад Зариф после заявления США о сбит иранский беспилотник сообщил, что у Тегерана нет информации о потере БПЛА.

Об этом он заявил журналистам в ООН, передает Интерфакс-Украина.

"У нас нет информации о потере беспилотника", - заявил министр.

Напомним: