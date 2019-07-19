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Кандидату у нардепи від "Свободи" у Рівному підпалили авто

П'ятниця, 19 липня 2019, 09:43
Кандидату у нардепи від Свободи у Рівному підпалили авто

19 липня о 02:55 в місті Рівне виникло загорання легкового автомобіля, обклеєного агітаційними матеріалами кандидата в народні депутати від ВО "Свобода" по 152 виборчому округу.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, не називаючи імені власника авто. Але кандидатом від "Свободи" у 152 окрузі є 41-річний екс-нардеп Олег Осуховський.

О 03:10 підрозділи ДСНС ліквідували пожежу по вулиці Петлюри, 1..

Жертв та постраждалих немає.

Внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік та пошкоджено салон автомобіля.

Поліція Рівненської області повідомила, що близько третьої ночі отримала інформацію від ДСНС – і поліцейські поїхали до "Ford Courier", припаркованого поблизу "Народного дому".

 

За даними поліції, цей автомобіль належить 66-річному жителю села Дерев’яне Рівненського району. Втім, на автомобілі були розміщені наклейки з логотипом однієї з політичних сил та кандидата в народні депутати, а в салоні знаходилися листівки політичного спрямування.  

Вогнем пошкоджено лобове скло, капот, частково мотор та салон.

 

"З місця події правоохоронці вилучили пластмасову каністру із залишками паливно-мастильних матеріалів і факел, яким було занесено вогонь", – сказано в повідомленні. 

 

За фактом підпалу слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України

Поліцейські встановлюють обставини події та осіб, причетних до злочину.  

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: РівневибориСвобода
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