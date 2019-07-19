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Кандидату в нардепы от "Свободы" в Ровно подожгли авто

Пятница, 19 июля 2019, 09:43
Кандидату в нардепы от Свободы в Ровно подожгли авто

19 июля в 02:55 в городе Ровно возникло возгорание легкового автомобиля, оклеенного агитационными материалами кандидата в народные депутаты от ВО "Свобода" по 152 избирательному округу.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, не называя имени владельца авто. Но кандидатом от "Свободы" в 152 округе является 41-летний экс-нардеп Олег Осуховский

В 03:10 подразделения ГСЧС ликвидировали пожар по улице Петлюры, 1.

Жертв и пострадавших нет.

В результате пожара огнем уничтожен моторный отсек и поврежден салон автомобиля.

К тушению от ГСЧС привлекались 9 человек и 2 единицы техники.

Полиция Ровенской области сообщила, что около трех ночи получила информацию от ГСЧС – и полицейские поехали к "Ford Courier", припаркованному вблизи "Народного дома".

 

По данным полиции, этот автомобиль принадлежит 66-летнему жителю села Деревянное Ровенского района. Однако на автомобиле были размещены наклейки с логотипом одной из политических сил и кандидата в народные депутаты, а в салоне находились листовки политического направления.

Огнем повреждено лобовое стекло, капот, частично мотор и салон.

 

"С места происшествия правоохранители изъяли пластмассовую канистру с остатками горюче-смазочных материалов и факел, которым был занесен огонь", – говорится в сообщении.

 

По факту поджога следователи Ровенского отдела полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к преступлению.

УП, дополнено

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Темы: РовновиборыСвобода
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