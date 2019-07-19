19 июля в 02:55 в городе Ровно возникло возгорание легкового автомобиля, оклеенного агитационными материалами кандидата в народные депутаты от ВО "Свобода" по 152 избирательному округу.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, не называя имени владельца авто. Но кандидатом от "Свободы" в 152 округе является экс-нардеп Олег Осуховский

В 03:10 подразделения ГСЧС ликвидировали пожар по улице Петлюры, 1.

Жертв и пострадавших нет.

В результате пожара огнем уничтожен моторный отсек и поврежден салон автомобиля.

К тушению от ГСЧС привлекались 9 человек и 2 единицы техники.