В Ровно горело авто кандидата в нардепы от "Свободы"
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Пятница, 19 июля 2019, 09:43
19 июля в 02:55 в городе Ровно возникло возгорание легкового автомобиля, оклеенного агитационными материалами кандидата в народные депутаты от ВО "Свобода" по 152 избирательному округу.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, не называя имени владельца авто. Но кандидатом от "Свободы" в 152 округе является экс-нардеп Олег Осуховский
В 03:10 подразделения ГСЧС ликвидировали пожар по улице Петлюры, 1.
Жертв и пострадавших нет.
В результате пожара огнем уничтожен моторный отсек и поврежден салон автомобиля.
К тушению от ГСЧС привлекались 9 человек и 2 единицы техники.
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