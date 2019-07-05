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Гладковський-старший знову очолив корпорацію "Богдан"

П'ятниця, 5 липня 2019, 06:18

Колишній перший заступник секретаря РНБО та фігурант розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі" Олег Гладковський повернувся на роботу керівника корпорації "Богдан".

Про це з посиланням на прес-службу підприємства повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Гладковський після майже 5 років на держслужбі знову повернувся до керівництва корпорацією, засновником і кінцевим бенефіціаром якої він є, та буде курирувати роботу імпортерських і дилерських підприємств, і відповідати за стратегію автомобільних заводів в Луцьку та Черкасах", - розповів агентству прес-секретар корпорації Сергій Красуля.

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Молодший партнер президента: що відомо про бізнес Олега Гладковського

Нагадаємо:

  • Видання "Bihus.info" у лютому-березні оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. 
  • За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.
  • 4 березня Порошенко звільнив Гладковського з РНБО.
  • 6 березня президент заявив на засіданні Ради національної безпеки та оборони, що ініціює міжнародний аудиті комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну "Укроборонпром".
  • Гладковський-молодший подав до суду на журналістів.
  • 7 березня НАБУ провело обшуки у екс-першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони та його сина.
  • Після оприлюднення журналістського розслідування ймовірним спільникам Гладковського, Жукову і Рогозі, оголосили підозри.
  • Пізніше у прокуратурі заявили, що не бачать підстав для обрання запобіжних заходів Андрію Рогозі і Віталію Жукову, яких підозрюють у заниженні податків.
  • У січні 2018 року з компанією "Богдан" був пов'язаний скандал. Тоді стало відомо, що з 50 доставлених на фронт санітарних автомобілів "Богдан-2251" 25 довелося ремонтувати або повертати на завод
  • У Міноборони заявили, що подальше виробництво автомобілів "Богдан 2251" буде можливим лише після усунення виявлених недоліків технічної та медичної частин.
  • Пізніше стало відомо, що скандальні "Богдани" ремонтують за державнікошти.
  • У січні 2019 року "Богдан Моторс" підписала новий контракт із Міноборони на постачання санітарних машин "Богдан 2251".
  • Бенефіціаром корпорації "Богдан Моторс" є екс-перший заступник секретаря РНБО часів президента Петра Порошенка Олег Гладковський, який відповідав за оборонно-промисловий комплекс. Раніше його бізнес-партнером в корпорації був президент Петро Порошенко.
  • За інформацією журналістів, син Гладковського разом із партнерами організував приблизно у 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Гладковський
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