Гладковський-старший знову очолив корпорацію "Богдан"

Колишній перший заступник секретаря РНБО та фігурант розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі" Олег Гладковський повернувся на роботу керівника корпорації "Богдан".

Про це з посиланням на прес-службу підприємства повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Гладковський після майже 5 років на держслужбі знову повернувся до керівництва корпорацією, засновником і кінцевим бенефіціаром якої він є, та буде курирувати роботу імпортерських і дилерських підприємств, і відповідати за стратегію автомобільних заводів в Луцьку та Черкасах", - розповів агентству прес-секретар корпорації Сергій Красуля.

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