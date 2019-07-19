В Одесі затримали організатора вбивства екс-мера Тирасполя

Джерело: прес-служба поліції Одеської області

Одеські правоохоронці затримали організатора розбійного нападу та вбивства екс-мера Тирасполя Андрія Безбатченка.

Пряма мова: "В Одесі затримано організатора розбійного нападу та вбивства екс-мера Тирасполя. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою".

Деталі: Зловмисником виявився 56-річний уродженець сусідньої держави. Він знав про статки Безбатченка і вирішив заволодіти його майном.

Для реалізації задуманого чоловік підібрав трьох спільників. Зловмисники проникли до оселі Безбатченка та побили його, вимагаючи гроші і цінності.

Не отримавши бажаного, екс-мера Тирасполя зв’язали, кинули в багажник його ж авто, вивезли у безлюдне місце і вбили.

Наразі правоохоронці розшукують інших співучасників злочину.

Слідство триває.

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