В Одесі затримали організатора вбивства екс-мера Тирасполя

7613 переглядів
П'ятниця, 19 липня 2019, 11:47

Джерело: прес-служба поліції Одеської області   

Одеські правоохоронці затримали організатора розбійного нападу та вбивства екс-мера Тирасполя Андрія Безбатченка.

Пряма мова: "В Одесі затримано організатора розбійного нападу та вбивства екс-мера Тирасполя. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою".

Деталі: Зловмисником виявився 56-річний уродженець сусідньої держави. Він знав про статки  Безбатченка і вирішив заволодіти його майном.

Для реалізації задуманого чоловік підібрав трьох спільників. Зловмисники проникли до оселі Безбатченка та побили його, вимагаючи гроші і цінності.

Не отримавши бажаного, екс-мера Тирасполя зв’язали, кинули в багажник його ж авто, вивезли у безлюдне місце і вбили.

Наразі правоохоронці розшукують інших співучасників злочину.

Слідство триває.

Нагадаємо: 

  • Наприкінці травня екс-мера молдовського Тирасполя Андрія Безбатченка знайшли убитим у селі Вапнярка Лиманського району Одеської області.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Одеса поліція вбивство


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зсув грунту накрив пляж в Одесі. Рятувальники шукають під землею людей 15 липня 2019, 12:03
Офіс президента показав Зеленського й Богдана у плавках 13 липня 2019, 23:59
Зеленський розкритикував одеський порт і дав завдання Труханову 13 липня 2019, 16:43
Усі новини
Головні новини
Харлан виграла золото чемпіонату світу з фехтування
СБУ проводить обшуки на "АрселорМіттал"
ЄСПЛ перейшов до стадії ухвалення рішення у справі Седлецької
Зеленський відреагував на справу Шеремета: Чекає звіту силовиків за три дні
Усі новини
історія

20 фактів з минулого, які ви не знали про Волинь

соціум

Про незвичні походи у гори, що здійснюють мрії

безпека

Що мають знати батьки, щоб захистити дитину від сексуальних домагань