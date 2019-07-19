В Одесі затримали організатора вбивства екс-мера Тирасполя
Джерело: прес-служба поліції Одеської області
Одеські правоохоронці затримали організатора розбійного нападу та вбивства екс-мера Тирасполя Андрія Безбатченка.
Пряма мова: "В Одесі затримано організатора розбійного нападу та вбивства екс-мера Тирасполя. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою".
Деталі: Зловмисником виявився 56-річний уродженець сусідньої держави. Він знав про статки Безбатченка і вирішив заволодіти його майном.
Для реалізації задуманого чоловік підібрав трьох спільників. Зловмисники проникли до оселі Безбатченка та побили його, вимагаючи гроші і цінності.
Не отримавши бажаного, екс-мера Тирасполя зв’язали, кинули в багажник його ж авто, вивезли у безлюдне місце і вбили.
Наразі правоохоронці розшукують інших співучасників злочину.
Слідство триває.
Нагадаємо:
- Наприкінці травня екс-мера молдовського Тирасполя Андрія Безбатченка знайшли убитим у селі Вапнярка Лиманського району Одеської області.