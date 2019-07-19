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В Одессе задержали организатора убийства экс-мэра Тирасполя

Пятница, 19 июля 2019, 11:47

Источник: пресс-служба полиции Одесской области

Одесские правоохранители задержали организатора разбойного нападения и убийства экс-мэра Тирасполя Андрея Безбатченко.

Прямая речь: "В Одессе задержан организатор разбойного нападения и убийства экс-мэра Тирасполя. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей".

Детали: Злоумышленником оказался 56-летний уроженец соседнего государства. Он знал о состоянии Безбатченко и решил завладеть его имуществом.

Для реализации задуманного мужчина подобрал трех сообщников. Злоумышленники проникли в дом Безбатченко и избили его, требуя деньги и ценности.

Не получив желаемого, экс-мэра Тирасполя связали, бросили в багажник его же авто, вывезли в безлюдное место и убили.

Сейчас правоохранители разыскивают других соучастников преступления.

Следствие продолжается.

Напомним:

  • В конце мая экс-мэра молдавского Тирасполя Андрея Безбабченко нашли убитым в селе Вапнярка Лиманского района Одесской области.

Украинская правда
Темы: Одессаполицияубийство
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