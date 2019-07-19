В Одессе задержали организатора убийства экс-мэра Тирасполя
Источник: пресс-служба полиции Одесской области
Одесские правоохранители задержали организатора разбойного нападения и убийства экс-мэра Тирасполя Андрея Безбатченко.
Прямая речь: "В Одессе задержан организатор разбойного нападения и убийства экс-мэра Тирасполя. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей".
Детали: Злоумышленником оказался 56-летний уроженец соседнего государства. Он знал о состоянии Безбатченко и решил завладеть его имуществом.
Для реализации задуманного мужчина подобрал трех сообщников. Злоумышленники проникли в дом Безбатченко и избили его, требуя деньги и ценности.
Не получив желаемого, экс-мэра Тирасполя связали, бросили в багажник его же авто, вывезли в безлюдное место и убили.
Сейчас правоохранители разыскивают других соучастников преступления.
Следствие продолжается.
Напомним:
- В конце мая экс-мэра молдавского Тирасполя Андрея Безбабченко нашли убитым в селе Вапнярка Лиманского района Одесской области.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua