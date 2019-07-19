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Ще один банкомат підірвали у Новомосковську

П'ятниця, 19 липня 2019, 12:40

Цієї ночі троє чоловіків підірвали банкомат у Новомосковську Дніпропетровської області й викрали гроші з нього, згодом поліція затримала їх.

Як повідомляє поліція, цих чоловіків обґрунтовано підозрюють у низці крадіжок грошей із банкоматів у Дніпрі та області на загальну суму в понад 5 млн гривень.

Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін поінформував, що близько 3-ї ночі чоловіки проникли до магазину у м. Новомосковську, де підірвали банкомат та викрали понад півмільйона гривень.

Коли злодії почали рухатися в бік м. Запоріжжя, їх затримали співробітники управління карного розшуку та Новомосковського ВП.  

Під час огляду в автомобілі підозрюваних виявили викрадені з банкомату гроші, радіостанцію, лом, кусачки та інші речі, які використовувались під час злочину.

 

Затримані – троє жителів Запорізької області віком 26, 30 та 38 років. Двоє з них раніше вже були неодноразово засудженими за скоєння майнових злочинів.

Лідера групи лише кілька днів тому суд в Запорізькій області звільнив з-під варти під заставу у 80 тисяч гривень.

 

Лідер злочинної групи посередині, він рецидивіст

"Вже сьогодні вночі в Дніпропетровській області він зі своєю бандою шляхом підриву пограбував банкомат. Але завдяки професійним діям кримінальної поліції Дніпра вночі ми ще раз їх затримали", – сказав Аброськін.

За його словами, оперативники збирали інформацію "по крупицях", сиділи в засідці, чекали, щоб затримати зловмисників із незаперечними доказами.

 

"І щоб що? А щоб в подальшому інший суд їх відпустив. В жодній європейській країні поліцейські так не працюють, щоб не завдяки, а всупереч", – припустив перший заступник голови Нацполіції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Вирішують питання щодо затримання підозрюваних за ст. 208 КПКУ та обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, цієї ночі у Харкові та в його передмісті підірвали два банкомати.

"Українська правда" у Threads

Теми: Дніпропетровська областькриміналгроші
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