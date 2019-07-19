Еще один банкомат взорвали в Новомосковске

Этой ночью трое мужчин взорвали банкомат в Новомосковске Днепропетровской области и похитили деньги из него, впоследствии полиция задержала их.

Как сообщает полиция, этих мужчин обоснованно подозревают в ряде краж денег из банкоматов в Днепре и области на общую сумму более 5 млн гривен.

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что около 3 часов ночи мужчины проникли в магазин в г.. Новомосковске, где взорвали банкомат и похитили более полумиллиона гривен.

Когда воры начали двигаться в сторону г. Запорожье, их задержали сотрудники управления уголовного розыска и Новомосковского ОП.

При осмотре в автомобиле подозреваемых обнаружили похищенные из банкомата деньги, радиостанцию, лом, кусачки и другие вещи, которые использовались во время преступления.

Задержанные – трое жителей Запорожской области в возрасте 26, 30 и 38 лет. Двое из них ранее уже были неоднократно судимы за совершение имущественных преступлений.

Лидера группы только несколько дней назад суд в Запорожской области освободил из-под стражи под залог в 80 тысяч гривен.

Лидер преступной группы посередине, он рецидивист

"Уже сегодня ночью в Днепропетровской области он со своей бандой путем подрыва ограбил банкомат. Но благодаря профессиональным действиям криминальной полиции Днепра ночью мы еще раз их задержали", – сказал Аброськин.

По его словам, оперативники собирали информацию "по крупицам", сидели в засаде, ждали, чтобы задержать злоумышленников с неопровержимыми доказательствами.

"И чтобы что? А чтобы в дальнейшем другой суд их отпустил. Ни в одной европейской стране полицейские так не работают, чтобы не благодаря, а вопреки", – предположил первый заместитель главы Нацполиции.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Решается вопрос о задержании подозреваемых по ст. 208 УПК и избрании им меры пресечения.

Напомним, этой ночью в Харькове и его окрестностях подорвали два банкомата.