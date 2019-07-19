Конфлікт у "Барабашово": завершили перевірку дій поліцейських
Службова перевірка дій співробітників поліції, які несли службу на території ТЦ "Барабашово" в Харкові під час конфлікту, коли побили оператора місцевої служби теленовин Вадима Макарюка, завершена.
Про це повідомив на брифінгу в п'ятницю заступник начальника ГУ Нацполіціі в Харківській області Віталій Гузь, передає "Інтерфакс-Україна".
"Остаточне рішення прийме Державне бюро розслідувань, відповідні матеріали ми направили. Вони приймуть рішення: якщо є склад злочину – вони будуть допитувати і повідомляти про підозру", - сказав Гузь.
Він також зазначив, що підстав для дисциплінарних стягнень за підсумками перевірки немає.
Нагадаємо:
- 7 червня в ТЦ "Барабашово" в Харкові сталася бійка. За інформацією прес-служби торгового центру, в конфлікті брали участь 50 представників "Національного корпусу" і підприємець, який орендував у центрі магазин.
- В результаті бійки постраждали 9 осіб, в тому числі оператор "Вестей" Вадим Макарюк, якому завдали тілесних ушкоджень та заволоділи його відеокамерою.
- Пізніше Нацкорпус заявив, що його представники не мають стосунку до конфлікту на території ТЦ "Барабашово".
- Київський райсуд Харкова відправив під цілодобовий домашній арешт Ігоря Алекшіна і Олега Радченка, підозрюваних у побитті Макарюка.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua