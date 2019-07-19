Конфлікт у "Барабашово": завершили перевірку дій поліцейських

Службова перевірка дій співробітників поліції, які несли службу на території ТЦ "Барабашово" в Харкові під час конфлікту, коли побили оператора місцевої служби теленовин Вадима Макарюка, завершена.

Про це повідомив на брифінгу в п'ятницю заступник начальника ГУ Нацполіціі в Харківській області Віталій Гузь, передає "Інтерфакс-Україна".

"Остаточне рішення прийме Державне бюро розслідувань, відповідні матеріали ми направили. Вони приймуть рішення: якщо є склад злочину – вони будуть допитувати і повідомляти про підозру", - сказав Гузь.

Він також зазначив, що підстав для дисциплінарних стягнень за підсумками перевірки немає.

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