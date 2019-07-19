Конфлікт у "Барабашово": завершили перевірку дій поліцейських

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П'ятниця, 19 липня 2019, 14:19

Службова перевірка дій співробітників поліції, які несли службу на території ТЦ "Барабашово" в Харкові під час конфлікту, коли побили оператора місцевої служби теленовин Вадима Макарюка, завершена.

Про це повідомив на брифінгу в п'ятницю заступник начальника ГУ Нацполіціі в Харківській області Віталій Гузь, передає "Інтерфакс-Україна".

"Остаточне рішення прийме Державне бюро розслідувань, відповідні матеріали ми направили. Вони приймуть рішення: якщо є склад злочину – вони будуть допитувати і повідомляти про підозру", - сказав Гузь.

Він також зазначив, що підстав для дисциплінарних стягнень за підсумками перевірки немає.

Нагадаємо:

  • 7 червня в ТЦ "Барабашово" в Харкові сталася бійка. За інформацією прес-служби торгового центру, в конфлікті брали участь 50 представників "Національного корпусу" і підприємець, який орендував у центрі магазин.
  • В результаті бійки постраждали 9 осіб, в тому числі оператор "Вестей" Вадим Макарюк, якому завдали тілесних ушкоджень та заволоділи його відеокамерою.
  • Пізніше Нацкорпус заявив, що його представники не мають стосунку до конфлікту на території ТЦ "Барабашово".
  • Київський райсуд Харкова відправив під цілодобовий домашній арешт Ігоря Алекшіна і Олега Радченка, підозрюваних у побитті Макарюка.

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Теми: Харків поліція


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