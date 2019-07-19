Конфликт в "Барабашово": завершена проверка действий полицейских

Служебная проверка действий сотрудников полиции, которые несли службу на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове во время конфликта, когда был избит оператор местной службы теленовостей Вадим Макарюк, завершена.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Виталий Гузь, передает "Интерфакс-Украина".



"Окончательное решение примет Государственное бюро расследований, соответствующие материалы мы направили. Они примут решение: если есть состав преступления - они будут допрашивать и уведомлять о подозрении", – сказал Гузь.



Он также отметил, что оснований для дисциплинарных взысканий по итогам проверки нет.

Напомним: