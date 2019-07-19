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У нардепа Пономарьова заперечують виклик по вбивству "Олешка": Піар "Слуги народу"

П'ятниця, 19 липня 2019, 14:37

Джерело: помічниця нардепа Дарина Братанова у коментарі УП, повістка про виклик 

У народного депутата Олександра Пономарьова стверджують, що його викликали на допит не у справі про вбивство АТОвця Віталія Олешка.

Помічниця нардепа: "Жодним чином ні до Олешка, ні до Пономарьова справа не відноситься.

Це лише привід зробити медійну картинку з перекрученою інформацією.  Це дуже схоже на використання адмінресурсу та роботу поліції в інтересах провладного кандидата".

Деталі: У Пономарьова кажуть, що він не був свідком події, по якій його мають допитати. Виклик називають "дешевим піаром" партії "Слуга народу".

На запитання, чи прийде депутат на допит, його помічниця відповіла: "Ми законослухняні громадяни".

Повістка про виклик Пономарьова як свідка
Повістка про виклик Пономарьова як свідка

Копія повістки про виклик Пономарьова як свідка є в розпорядженні "Української правди". Вона стосується кримінального провадження №12018040700000699, яке поліція відкрила 5 липня 2018 року.

У матеріалах цього провадження йдеться про "організацію озброєної банди", розбійні напади, незаконне поводження зі зброєю та умисне вбивство. Ім’я вбитого приховане, однак зазначається, що на нього напали 31 липня 2018 року у Бердянську, застреливши з мисливської рушниці моделі "ИЖ-49", 16-го калібру із заводським номером Д 50084.

Ці деталі (зброя, дата та місце нападу) збігаються з історією вбивства "Сармата", яке, водночас, розслідується в іншому провадженні за номером 12018080130002461.

Крім того, у справі про "озброєну банду", в якому викликають Пономарьова, підозрюваним значиться керівник ТОВ "Надзвичайно гарні люди, 2008". Ймовірно, йдеться про Михайла Сігіду – підозрюваного в організації вбивства "Сармата", який є директором кількох фірм зі схожою назвою.

Що було раніше: У поліції "Українській правді" повідомили, що слідство у справі вбивства Олешка викликало на допит як свідка народного депутата Пономарьова.

Історія питання:

  • АТОвця та громадського активіста Віталія "Сармата" Олешка вбили пострілом у спину 31 липня 2018 року.
  • 1 серпня поліція повідомила, що затримала п’ятьох підозрюваних у вбивстві.
  • Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що вбивство "Сармата" було замовним.
  • 17 грудня 2018 року поліція повідомила, що затримали ймовірного замовникавбивства "Сармата".
  • У поліції говорили, що не відкидають причетність нардепа Олександра Пономарьова до вбивства Олешка.
  • Пономарьов є депутатом від "Волі народу". На вибори до Верховної Ради у 2019 році він йде за мажоритарним округом від партії "Опозиційна платформа – За життя".

Соня Лукашова, УП

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