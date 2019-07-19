В нардепа Пономарева отрицают вызов по убийству "Олешко": Пиар "Слуги народа"

Источник: помощница нардепа Дарья Братанова в комментарии УП, повестка о вызове

У народного депутата Александра Пономарева утверждают, что его вызвали на допрос не по делу об убийстве АТОшника Виталия Олешко.

Помощница нардепа: "Никоим образом ни к Олешко, ни к Пономареву дело не относится.

Это лишь повод сделать медийную картинку с искаженной информацией. Это очень похоже на использование админресурса и работу полиции в интересах провластного кандидата".

Детали: У Пономарева говорят, что он не был свидетелем происшествия, по которому его должны допросить. Вызов называют "дешевым пиаром" партии "Слуга народа".

На вопрос, придет ли депутат на допрос, его помощница ответила: "Мы законопослушные граждане".

Повестка о вызове Пономарева в качестве свидетеля

Копия повестки о вызове Пономарева в качестве свидетеля есть в распоряжении "Украинской правды". Она касается уголовного производства №12018040700000699, которое полиция открыла 5 июля 2018 года.

В материалах этого производства речь идет об "организации вооруженной банды", разбойных нападениях, незаконном обращении с оружием и умышленном убийстве. Имя убитого скрыто, однако отмечается, что на него напали 31 июля 2018 года в Бердянске, застрелив из охотничьего ружья модели "ИЖ-49", 16-го калибра с заводским номером Д 50084.

Кроме того, в производстве о "вооруженной банде", в котором вызывают Пономарева, подозреваемым значится руководитель ООО "Надзвичайно гарні люди, 2008". Вероятно, речь идет о Михаиле Сигиде – подозреваемом в организации убийства "Сармата", который числится директором нескольких фирм со схожим названием.

Что было раньше: В полиции "Украинской правде" сообщили, что следствие по делу убийства Олешко вызвало на допрос в качестве свидетеля народного депутата Пономарева.

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