В нардепа Пономарева отрицают вызов по убийству "Олешко": Пиар "Слуги народа"
Источник: помощница нардепа Дарья Братанова в комментарии УП, повестка о вызове
У народного депутата Александра Пономарева утверждают, что его вызвали на допрос не по делу об убийстве АТОшника Виталия Олешко.
Помощница нардепа: "Никоим образом ни к Олешко, ни к Пономареву дело не относится.
Это лишь повод сделать медийную картинку с искаженной информацией. Это очень похоже на использование админресурса и работу полиции в интересах провластного кандидата".
Детали: У Пономарева говорят, что он не был свидетелем происшествия, по которому его должны допросить. Вызов называют "дешевым пиаром" партии "Слуга народа".
На вопрос, придет ли депутат на допрос, его помощница ответила: "Мы законопослушные граждане".
Копия повестки о вызове Пономарева в качестве свидетеля есть в распоряжении "Украинской правды". Она касается уголовного производства №12018040700000699, которое полиция открыла 5 июля 2018 года.
В материалах этого производства речь идет об "организации вооруженной банды", разбойных нападениях, незаконном обращении с оружием и умышленном убийстве. Имя убитого скрыто, однако отмечается, что на него напали 31 июля 2018 года в Бердянске, застрелив из охотничьего ружья модели "ИЖ-49", 16-го калибра с заводским номером Д 50084.
Кроме того, в производстве о "вооруженной банде", в котором вызывают Пономарева, подозреваемым значится руководитель ООО "Надзвичайно гарні люди, 2008". Вероятно, речь идет о Михаиле Сигиде – подозреваемом в организации убийства "Сармата", который числится директором нескольких фирм со схожим названием.
Что было раньше: В полиции "Украинской правде" сообщили, что следствие по делу убийства Олешко вызвало на допрос в качестве свидетеля народного депутата Пономарева.
История вопроса:
- АТОшника и общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко убиливыстрелом в спину 31 июля 2018 года.
- 1 августа полиция сообщила, что задержала пятерых подозреваемых в убийстве.
- Ппервый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что убийство "Сармата" было заказным.
- 17 декабря 2018 года полиция заявила, что задержала вероятного заказчикаубийства "Сармата".
- В полиции говорили, что не исключают причастность нардепа Александра Пономарева к убийству Олешко.
- Пономарев – депутат от "Воли народа". На выборы в Верховную Раду в 2019 году он идет по мажоритарному округу от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
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